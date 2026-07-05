Fichajes
Oficial: Dumfries, nuevo jugador del Real Madrid
El internacional neerlandés firma hasta 2030 y llega procedente del Inter de Milán para reforzar el carril derecho del conjunto blanco
Christian Blasco
El Real Madrid ya tiene una alternativa de nivel para el lateral derecho. El club blanco ha hecho oficial el fichaje de Denzel Dumfries, que aterriza en el Santiago Bernabéu para convertirse en una pieza importante del nuevo proyecto deportivo impulsado por Florentino Pérez, firmando un contrato hasta 2030.
El internacional neerlandés llega procedente del Inter de Milán después de cinco temporadas en la Serie A, donde se consolidó como uno de los jugadores más determinantes desde su posición. A sus 30 años, Dumfries firma con el conjunto madridista dispuesto a afrontar uno de los mayores retos de su carrera y a aportar experiencia inmediata a una plantilla que busca volver a competir por grandes títulos tras dos años para olvidar.
Su incorporación responde a una necesidad que el club tenía marcada en rojo desde hace meses. La posición de lateral derecho ha vivido una profunda transformación y el Madrid ha apostado por un perfil diferente: un futbolista de recorrido incansable, gran capacidad física y una influencia ofensiva poco habitual para un defensa. En definitiva, un jugador muy distinto a Trent Alexander-Arnold.
Con 1,88 metros de altura y una impresionante potencia en carrera, Dumfries se ha convertido durante los últimos años en una de las grandes armas ofensivas del Inter. Sus constantes incorporaciones al ataque, su facilidad para aparecer en el área rival y su capacidad para generar goles y asistencias le han permitido marcar diferencias.
El nuevo jugador madridista inició su trayectoria profesional en el Sparta Rotterdam antes de crecer en el Heerenveen y explotar definitivamente en el PSV Eindhoven. Su rendimiento le abrió las puertas del Inter en 2021 y desde entonces ha sido uno de los referentes del conjunto italiano.
Además de su rendimiento en clubes, Dumfries acumula más de setenta internacionalidades y ha sido un habitual en las convocatorias gracias a su regularidad y carácter competitivo.
El fichaje cuenta con el visto bueno de Mourinho y se trata de un movimiento atípico en el Madrid. En los últimos años, futbolistas de su edad nunca han llegado pagando traspaso ni con un contrato de cuatro años. Con Dumfries, Florentino Pérez suma una nueva incorporación a la reconstrucción deportiva blanca. El neerlandés aterriza en el Bernabéu con la misión de competir directamente con Trent Alexander-Arnold por el puesto de titular.
Fuente: Sport
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