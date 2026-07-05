Otro empujón para Chapela

Chapela-Wofco salió de la ría del Nervión con el orgullo lleno de buenos augurios de cara a la temporada. Si hace una semana dejó tras ellos a Ares (la otra trainera gallega) ayer protagonizó un impresionante final de regata contra el crono para mejorar los tiempos de los coruñeses, de Santurtzi y se quedó a apenas unas centésimas de superar también a Lekittarra que se salvó de milagro del atropello por parte de los de Arealonga.

Era difícil imaginar lo sucedido tras el primer largo en el que Chapela firmó el peor tiempo de los cuatro equipos de su manga y que parecen, vistas las dos primeras jornadas, los equipos que van a pelear por evitar las últimas posiciones a final de Liga. Tras ese primer largo, el equipo liderado por Zunzunegui estaba a diez segundos de Lekittarra, a seis de Ares y a cuatro de Santurtzi. En aguas complicadas como son las corrientes del Nervión y en una prueba contra el crono, sin referencias directas, pudiera parecer que los de Chapela pagaban la novatada. Pero nada más lejos de la realidad. A partir de ese momento igualaron los tiempos de sus rivales y en los dos últimos los empezaron a mejorar de forma clara con un ritmo no solo constante sino en permanente progresión hasta remontar los cuatro segundos a Ares, reafirmar la ventaja sobre Santurtzi y mantener una tremenda pelea con Lekittarra a la que remontaron siete segundos más pero se quedaron a 38 centésimas que hubiesen redondeado una tarde maravillosa para los de Chapela. Pero el resultado es bueno porque se separan un punto más de Ares, mantienen distancias con Lekittarra e igualan a Santurtzi. Hoy en Zierbena se miden con el mar abierto.