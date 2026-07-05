Una edición de récord busca sus campeones

Tras casi diez días de competición, llega el momento de conocer a los ganadores del XII Trofeo Concello de Vigo de pádel, una edición que pasará a la historia por establecer dos récords mundiales: el partido más largo del mundo, con 41 horas de juego, y el récord mundial de inscripciones en un campeonato amateur, con un total de 1.278 participantes. El récord anterior, con 1.156 participantes, se había establecido apenas unas semanas antes en el Torneo de Pádel de A Coruña.

El domingo por la mañana, en las instalaciones del Máis que Auga Barreiro, el Campeonato Gallego de menores llega a su última jornada, en la que se disputarán las finales de las categorías sub-10, juvenil, infantil, cadete y juvenil para coronar a los campeones gallegos. Ayer fue una jornada dura, debido a las altas temperaturas, que obligaron a la organización a suspender la competición durante las horas de más calor. Para hoy, y teniendo en cuenta la previsión meteorológica, se han adelantado los horarios con el objetivo de evitar los momentos de mayor calor.

El Torneo Federado Oro se decidirá esta tarde. En la categoría masculina, la pareja formada por Pablo Olmo y Ángel Deza se enfrentará en semifinales a las 12:00 horas a los grandes favoritos: Héctor Guisande, ganador de nueve ediciones del torneo, y Francisco González de Rafael, número 1 del ranking gallego, que derrotó a Ignacio Otero y Magín Raposeiras en cuartos de final a dos sets (6/0 y 6/0). En la otra semifinal, José López y Miguel Laredo se enfrentarán a la pareja formada por Pablo García y Raúl Rodríguez, que buscan un puesto en la final, que se disputará a partir de las 18:00 horas.

En la categoría femenina, también se han definido las semifinales. La pareja favorita, formada por Laura Barros (número 1) y Emma Pallas (número 3), logró clasificarse para semifinales tras derrotar a Cristina Rodríguez e Irene Tejo en cuartos de final (6/4 y 6/4). Hoy se enfrentarán a Alejandra Renda y Judit Gallen (11:00). En la otra semifinal, Beatriz Rodríguez y Cristina Taboada se medirán a Paloma Lázaro y Tamara Aranda. La final se disputará a partir de las 17:00.

Finalmente, el domingo se celebrarán la final del torneo de pádel adaptado y las finales del torneo amateur en las distintas categorías.

El XII Torneo Concello de Vigo, que comenzó el 26 de junio, está organizado por el Club Pádel Barreiro, junto con Máis que Auga y el Ayuntamiento de Vigo. Cabe recordar que el campeonato tiene un carácter benéfico, por lo que la organización donará 1 euro de cada inscripción a la Asociación Española Contra el Cáncer. De este modo, en la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar por la tarde, la organización entregará el cheque correspondiente, por un valor de 1.278 euros.

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El evento cuenta con el patrocinio de FCC, Aqualia, Cupra, Veolia, Softee y Faro de Vigo y el apoyo de las empresas colaboradoras Altos de Torona, Mahou, Solán de Cabras, CdeC, Amura, Balneario de Mondariz, Softee Padel, NB ENEBE, Óptica Lunic y Salitre.