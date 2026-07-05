Una dentellada a la Liga

En las dos primeras regatas de su historia en ACT, Chapela ya demostró que este verano no iba a estar de miranda en su debut en la máxima categoría. Toda esa competitividad de la semana pasada en Madrid -conviene recordar que las primeras remadas de la presente Liga se dieron en el embalse de Riosequillo- y del sábado en la contrarreloj de Bilbao alcanzó ayer un nuevo nivel. La Arealonga estuvo brillante en Zierbena, demostró que puede dar un rendimiento alto en mar abierto y conquistó un sensacional séptimo puesto que la consolida fuera de la zona de descenso.

Todo en una Bandera Petronor alocada, en la que Orio salió airosa y en la que la segunda tanda dejó lo mejor y lo peor. De esto último se benefició a los naranjas, que unieron su gran trabajo en el primer turno con el hundimiento de Ondarroa y San Juan en la mentada segunda regata. Hasta la Donostiarra, que remaba en la ronda de honor, quedó por debajo de Juan Zunzunegui y sus hombres.

Un total de cinco barcos finalizaron tras la popa de la embarcación chapeleira, que fue segunda en su tanda (20:35.10) tras Santurtzi (20:27.04), que reaccionó tras ser última el sábado. Lekittarra fue penúltima (20:42.00) y Ares se hundió (21:08.65).

Solo van tres regatas, pero a tenor de lo visto, el barco de Ferrolterra es el principal candidato al descenso. Por eludir la otra plaza peleará Chapela. De momento, con unos cuantos botes.

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En la instancia superior, Orio se quitó la espina del sábado con una clara victoria en la tanda de honor (20:21.40) que no lo fue tanto en la Bandera. Getaria se marcó la regata de su vida y fue segunda desde la prueba intermedia (20:13.86) para dejar a Urdaibai tercera (20:21.40), a Hondarribia -también desde el segundo turno-, cuarta (20:24.94) y a la Zierbena del moañés Dani Pérez, quinta (20:26.94). En la general, Orio también lidera. Chapela sale del descenso y mete a Lekittarra. Queda mucho, pero mucha es también la esperanza.