Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de temperatura en VigoFamilias con hijos con autismoNegocios con historia en VigoConcierto LeivaMultas aparcamiento playasCalendario LaLiga
instagramlinkedin

Atletismo / Gran Premio Cidade de Vigo

David de la Fuente se luce en un tórrido Cidade de Vigo en Balaídos

Las altas temperaturas se dejaron notar en Balaídos.

Las altas temperaturas se dejaron notar en Balaídos. / Pedro Mina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

El Gran Premio Cidade de Vigo que ayer se disputó en las pistas de Balaídos estuvo marcado por las altísimas temperaturas que azotaron el área. Pese al tórrido ambiente, las pruebas se disputaron sin mayores contratiempos y con buen nivel. De hecho, la cita dejó algunas marcas reseñables. Probablemente, la más llamativa fue la de David de la Fuente, que ganó el 1.500 parando el cronómetro en 3:38.88. Un gran registro que llega apenas unos días después del 3:38.46 que se apuntó hace unos días en el Gran Premio Diputación de Castellón que organizó su club, el Playas. Supuso su mejor marca personal. Sí que lograron superar sus mejores tiempos de siempre las ferrolanas Inés Oitavén -54.25 en el 400- y Himi Lanyae -4:30.31 en el 1.500-.

David de la Fuente se luce en un tórrido Cidade de Vigo en Balaídos | PEDRO MINA

David de la Fuente se luce en un tórrido Cidade de Vigo en Balaídos | PEDRO MINA

En clave viguesa, el mejor resultado lo obtuvo Jacobo Soler. El atleta céltico se llevó la victoria en el 400 (47.18). En la misma carrera, Martiño Salgado, también del Celta, fue tercero y registró su mejor marca personal (48.43). A mayores, Cris Garrido, de la Gimnástica de Pontevedra, se impuso en los 100 metros lisos y también se anotó el mejor tiempo de toda su trayectoria con 11.90. Todo en una tarde ardiente en las remozadas pistas municipales de Balaídos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia de la amazona de Tomiño de 23 años que sufrió un traumatismo craneoncefálico pide ayuda para su rehabilitación
  2. Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
  3. Vigo supera su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marca la máxima de Galicia con 40,2º
  4. Brais Méndez se muda a la MLS
  5. Smoke on Castrelos: Deep Purple inaugura el ciclo de conciertos a golpe de rock
  6. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  7. Un coche de alta gama arde en la AP-9 a su paso por Mos mientras circulaba en sentido Vigo
  8. Nuevo paso para saldar una «deuda histórica» con Vigo: el Concello cede la parcela para la Biblioteca del Estado

El inicio de las obras del camping de lujo As Perseidas de Traspenas en Artoño se prevé para 2027

El inicio de las obras del camping de lujo As Perseidas de Traspenas en Artoño se prevé para 2027

Praia América acogerá el fin de semana próximo el festival Ondas

Praia América acogerá el fin de semana próximo el festival Ondas

Los dos gallegos y el portugués «fabuladores» del secuestro del Santa María: «Un camino a ninguna parte»

Los dos gallegos y el portugués «fabuladores» del secuestro del Santa María: «Un camino a ninguna parte»

Clara Sánchez, escritora y académica de la RAE: «La pobreza de pensamiento se nota en la dejadez por el lenguaje»

Clara Sánchez, escritora y académica de la RAE: «La pobreza de pensamiento se nota en la dejadez por el lenguaje»

Moaña se reúne con Costas para avanzar en la solución definitiva a los hundimientos en el vial de O Con

Moaña se reúne con Costas para avanzar en la solución definitiva a los hundimientos en el vial de O Con

Pontevedra deja su deuda en mínimos tras amortizar casi seis millones de euros en un año

Pontevedra deja su deuda en mínimos tras amortizar casi seis millones de euros en un año

Chelo Vivares: «Valle tiene detractores, pero somos muchos más sus amantes»

Chelo Vivares: «Valle tiene detractores, pero somos muchos más sus amantes»

Única e irrepetible

Única e irrepetible
Tracking Pixel Contents