El Gran Premio Cidade de Vigo que ayer se disputó en las pistas de Balaídos estuvo marcado por las altísimas temperaturas que azotaron el área. Pese al tórrido ambiente, las pruebas se disputaron sin mayores contratiempos y con buen nivel. De hecho, la cita dejó algunas marcas reseñables. Probablemente, la más llamativa fue la de David de la Fuente, que ganó el 1.500 parando el cronómetro en 3:38.88. Un gran registro que llega apenas unos días después del 3:38.46 que se apuntó hace unos días en el Gran Premio Diputación de Castellón que organizó su club, el Playas. Supuso su mejor marca personal. Sí que lograron superar sus mejores tiempos de siempre las ferrolanas Inés Oitavén -54.25 en el 400- y Himi Lanyae -4:30.31 en el 1.500-.

David de la Fuente se luce en un tórrido Cidade de Vigo en Balaídos | PEDRO MINA

En clave viguesa, el mejor resultado lo obtuvo Jacobo Soler. El atleta céltico se llevó la victoria en el 400 (47.18). En la misma carrera, Martiño Salgado, también del Celta, fue tercero y registró su mejor marca personal (48.43). A mayores, Cris Garrido, de la Gimnástica de Pontevedra, se impuso en los 100 metros lisos y también se anotó el mejor tiempo de toda su trayectoria con 11.90. Todo en una tarde ardiente en las remozadas pistas municipales de Balaídos.