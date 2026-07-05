Xoel Franco culmina el doblete español de 1.500 camino del Europeo

Álex Sangil se acercó a Xoel Franco y abrazó al céltico antes de que éste se derrumbase sobre el tartán, exhausto y feliz. No cabe inquina entre ellos aunque el talento y la edad los hayan condenado a medirse una y otra vez en su camino hacia la adultez. Ha vuelto a ganar Xoel el título español de 1.500, en este Campeonato de España Sub 18 al aire libre igual que en el de short-track en marzo. Y con más claridad de la que pudieran aparentar las 41 centésimas (4:01.04 y 4:01.45) que los distanciaron en la meta de Castellón.

Cierto que hace cuatro meses la diferencia (3.51.49 y 3.53.23) fue superior. La versatilidad de Xoel Franco le permite adaptarse a diferentes escenarios. En las pistas Gaetà Huguet, aunque ya con el ocaso aliviando el calor, la prueba se planteó más desde lo ajedrecístico que desde la cabalgada salvaje. “Carrera táctica”, resume el entrenador del céltico, Manu Ageitos.

Perfecta lectura de la situación

Ambos habían previsto, en suma, el apelotonamiento en los primeros parciales. Xoel corrió cómodo guarecido en el medio, sexto o séptimo, sin acusar agobios ni arriesgarse a tropiezos. Comenzó a progresar hacia el 700, abriéndose a la segunda calle, para preparar con esmero el golpe definitivo. "Está muy fuerte y rapidísimo", constata Ageitos. Xoel ni siquiera esperó a la última curva para cambiar. Arreó ya en la contrarrecta para despegarse de sus perseguidores y controlarlos después de reojo. Pudo incluso mecerse en la inercia. Sangil se preocupó más de contener a Alejandro Perálvarez (bronce con 4:02.95) que de tantear algún desfallecimiento del vigués.

"Doblete en pista cubierta y aire libre siendo de primer año… Un gran éxito", resume Ageitos. La temporada aún no ha concluido para Xoel Franco. De hecho, no necesitó exprimir el crono porque ya se había asegurado en primavera esa mínima para el Europeo veraniego y el oro le confirma el billete a Rieti. En la localidad italiana afrontará la clasificatoria el próximo viernes 17 y la final, si las previsiones no fallan, el domingo 19. Xoel acude con la cuarta mejor marca. "La diferencia no es grande. Puede pelear la medalla", augura Ageitos.

Natalia González, con su medalla. / Cedida

En cuanto a otros representantes del área viguesa, Natalia González ganó la medalla de bronce en 5 kilómetros marcha. La céltica fijó un tiempo en meta de 24:19.52, por detrás de la tinerfeña Ana González (23:48.38) y la oscense Clara Lacoma (24:09.94). Otro año magnífico para Natalia, que en 2025 había logrado la plata y que desde enero ha sido incluida en el programa de Deportistas Galegos de Alto Nivel (DGAN) de la Xunta. Joel Santana, por su parte, finalizó noveno en el décatlón con 6293 puntos.