Cabo somete a Samertolaméu

Con retraso ante la ola de calor y la disposición de la Xunta, se disputaron las XII Bandera Illa de Samertolaméu-Concello de Moaña, Liga A, en Meira y las XXI Bandera Concello de A Pobra do Caramiñal, liga B y la III Bandera Femenina en aguas de A Pobra.

En Meira-Moaña con tres mangas, se decidió en una regata magistral, los vencedores de la Bandera Illa de Samertolaméu con una seria disputa entre los cuatro finalistas que compitieron en la tercera y definitiva serie. Victoria trabajada por la tripulación de Cabo da Cruz que desde la misma salida impuso su proa de regata pese a los continuos intentos de los remeros de Samertolaméu-Oversea, para llegar al último largo en disposición de restar metros a los atletas de Cabo da Cruz, pero los líderes de la prueba no se dejaron sorprender en ningún momento. Victoria clara y rotunda de los rojillos de Cabo y segunda posición de Samertolaméu-Oversea. Ahora con los dos igualados a puntos en la general pronto van a dar muchos momentos de emoción e intensidad en esta Liga 2026 que acaba de dar sus primeras paladas.

Pero no hay que quitarle méritos a Tirán-Pereira y Mecos que se propusieron como dignos adversarios de los dos primeros, en una final que mereció los mejores aplausos de la nutrida concurrencia en los muelles y en la pantalla gigante de televisión, donde se podían seguir las luchas deportivas de los cuatro mejores.

A continuación, magnífico Bueu-Simei, vencedor en la segunda serie con Mugardos y Narón a su popa, por este orden y luego Cabana.Ferrol, Cesantes y Castropol.

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En el estreno de la Liga Femenina las chicas del club Salgado-Perillo confirmaron los pronósticos que le daban como seria candidata a la victoria, pero en dura competencia con Chapela-Wofco que ofrecieron seria resistencia en los primeros compases. Ambos equipos proa con proa lucharon hasta la virada, pero el último largo de las chicas de Oleiros no dejó opción a las chapeleiras, cruzando la meta como merecidas campeonas en esta primera regata de la temporada. Hoy domingo, tendrán en Esteiro la segunda prueba para confirmar sus aspiraciones en la I Bandera Femenina de Esteiro. Hay mucha igualdad a la vista de los resultados de ayer y Salgado-Perillo tendrá que ajustar el ritmo, porque tras ellas vienen con fuerza Chapela-Wofco, Amegrove y Tirán-Pereira.