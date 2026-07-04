Yéremi Pino: "Me llevo todas las bromas de Lamine y Nico"

Yéremy Pino, 23 años, es uno de los jugadores de los que más se ha hablado en los últimos días en la Roja. Luis de la Fuente habló de "heroicidad" por haber completado el partido ante Uruguay por el fuerte impacto que habías sufrido en la clavícula izquierda, aunque finalmente todo quedó en un susto y está disponible frente a Uruguay. Con cara de alivio y satisfacción por poder ser de la partido, Yéremy atiende a SPORT en el Cotton Bowl de Dallas.

A usted ya se le considera el hombre milagro de la Roja...

Es verdad que después del partido el dolor que tenía y las sensaciones eran muy malas. El doctor así me lo hizo saber. Esperamos con optimismo las pruebas y nos llevamos una gran sorpresa. También dependía de mi dolor para volver. No sabemos cómo, pero ha ido bajando, mi movilidad también, esperamos que siga así.

Después del partido parecía que la lesión era mucho más grave.

Las sensaciones eran muy malas y el doctor también me hizo saber que la cosa pintaba mal. Pero esperamos con optimismo las pruebas y al final nos llevamos una gran sorpresa. Además, todo dependía también de cómo evolucionara el dolor para poder volver. No sabemos cómo, pero el dolor ha ido mejorando, la movilidad también y estamos todos muy contentos.

¿Llegó a pensar que se quedaba sin el Mundial?

Sí. Yo pensaba que, aunque el equipo llegara a semifinales o a la final, no iba a estar a tiempo. Era lo que más me hacía sufrir porque un Mundial se juega cada cuatro años. Me siento importante dentro del grupo y me dolía mucho pensar que podía quedarme fuera.

El tatuaje que lleva en el cuerpo Yéremy Pino / Pablo Garcia

Además, ya se perdió una Eurocopa por lesión. ¿le vinieron esos fantasmas a la cabeza?

Sí, al final esos recuerdos aparecen. Las lesiones siempre te hacen pensar, pero ahora estoy muy contento de poder estar aquí, de aportar dentro y fuera del campo y de disfrutar.

¿Cómo ha visto al equipo?

Muy bien. Ya en el segundo partido demostramos a lo que veníamos: a jugar, a llevar los partidos a nuestro terreno. A partir de ahí hemos crecido muchísimo y ahora queremos demostrar la selección que somos.

Ahora sentimos la confianza de la gente después del primer partido había algunas dudas

¿La España que quiere ser campeona del mundo?

Sí. Además, ahora sentimos la confianza de la gente. Después del primer partido había algunas dudas, pero ahora notamos todo el apoyo y el cariño de la afición. Eso es muy importante.

¿Qué supone sentir ese respaldo?

Que tu país y tu gente estén contigo te da mucha confianza. Las dudas desaparecen y eso también se nota en el campo.

¿Se imagina levantando el Mundial?

Prefiero no imaginarlo porque no quiero gafarlo, pero sería lo más grande que un jugador puede conseguir.

Fue mi duro marcharme a Inglaterra, por el clima, el idioma y estar lejos de mi familia

Después este primer año en Inglaterra en el Crystal Palace ¿cómo la valora? ¿Le ha hecho crecer?

Muchísimo. A nivel personal me ha hecho crecer. Salir de casa, de mi zona de confort, es un aprendizaje que me llevo para siempre.

¿Fue duro?

Muchísimo. El clima, el idioma y estar lejos de mi familia. Estaba a cinco horas de casa; parecía que me había ido a Estados Unidos. Eso fue lo que más me costó.

Pero esa experiencia también te habrá ayudado para llegar hasta aquí.

Sí, aunque creo que, estuviera en el equipo que estuviera, habría tenido opciones de venir porque siempre lo doy todo y cuando vengo a la selección rindo. En ese sentido estaba tranquilo.

Una de las cosas que más llama la atención de este grupo es la química que tiene.

Sí. Es lo que ha conseguido el míster: crear un ambiente muy familiar. Eso hace que en el campo todos nos dejemos la piel unos por otros.

Con Lamine y Nico hacemos demasiado jaleo

Usted, Nico y Lamine parecen inseparables.

(Ríe). Me equivoqué sentándome en medio de los dos porque me llevo todas las bromas. Pero muy bien, la verdad.

¿Tienen algún apodo para el grupo?

No, más insultos que apodos. (Ríe).

¿Son de montar mucho jaleo?

Sí, demasiado.

¿Juegan mucho a la Play?

Sí. Jugamos, hacemos partidos, apostamos entre nosotros y lo pasamos muy bien.

¿A qué juegos?

Al EA Sports FC y ahora también me están metiendo en el Fortnite. Cosas así.

¿Son competitivos?

Muchísimo. Nico no sabe perder, Lamine tampoco... y yo tampoco.

Lamine es una persona amable, sensata y responsable

Dan la sensación de que protegen un poco más a Lamine por ser el pequeño.

Es el más joven, sí, pero tiene mucha calle. Está totalmente integrado con nosotros y no se nota la diferencia de edad.

Lamine, desde dentro, ¿cómo es?

Es una persona amable, sensata y responsable. Lo que transmite dentro del campo es exactamente como es fuera. Es un crack mundial y todo lo bueno que le pase será bueno para nosotros.

¿Está al cien por cien?

Sí. Se vio en el último partido. No marcó ni dio una asistencia, pero hizo un gran encuentro.

Aunque se le vio un poco enfadado....

Es normal. Cuando haces un gran partido y no consigues un gol o una asistencia, te vas con un sabor de boca un poco raro. Ahí está el grupo para apoyarlo en todo lo que necesite.

¿Cuál es el mensaje del seleccionador al grupo?

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Que estemos unidos. Esa es la base de todo. Si estamos juntos, a partir de ahí podemos seguir creciendo.

Fuente: Sport