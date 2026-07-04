Cuarto Rally Rías Baixas para «Cohete» Suárez

Suele decirse que no hay dos sin tres, pero en el caso de José Antonio «Cohete» Suárez y Alberto Iglesias Pin es necesario modificar el refrán y que ahora diga «no hay tres sin cuatro». Y es que el piloto praviano se ha llevado este sábado su cuarto Rallye Recalvi Rías Baixas, igualando en el palmarés con alicantino Miguel Fuster que también ganó cuatro veces la prueba viguesa.

Fue un día intenso dentro y fuera de la carretera y es que la segunda pasada por el tramo de Gondomar-Porriño (TC 10) fue neutralizada por la mala colocación de un grupo de aficionados, que no quiso hacer caso de las instrucciones de los responsables de la prueba, colocándose en posiciones prohibidas y desplazándose por el tramo cuando ya estaba cerrado.

Las incidencias continuaban en el siguiente tramo, la segunda pasada por Salceda-Ponteareas (TC 11) cuando después de siete participantes, el Skoda Fabia RS pilotado por Álvaro Muñiz y Néstor Casal se salía de la carretera, provocando un pequeño incendio que prendió en la maleza y se propagó. Inmediatamente el tramo fue neutralizado para que los equipos de emergencia entraran en el tramo y se hicieran cargo de la extinción del incendio. El coruñés y su copiloto salieron por su propio pie del vehículo y cumpliendo los protocolos fueron trasladados a un centro hospitalario para que le hicieran el pertinente chequeo. Una lástima este final para Muñiz, que venía de ganar el Ourense y hacía el scrath en el primer tramo del rally en la tarde del viernes.

José Antonio «Cohete» Suárez y Alberto Iglesias, con las Cíes de fondo. | FDV

El calor volvió a ser el protagonista del segundo día de la prueba. Hasta treinta y cuatro vehículos debieron abandonar la prueba por diferentes motivos, lo que deja a las claras la dureza de la prueba. «Cohete» Suárez comenzaba la segunda etapa con tan solo 2.6 segundos de ventaja sobre Diego Ruiloba y 5.8 sobre Iván Ares. No eran grandes diferencias, pero sí importantes para tener cabeza y saber administrar los «tiempos» de la prueba.

Golpe del líder

El día comenzaba con un Suárez que daba un golpe con los 3.8 segundos que le sacaba a Ruiloba y Ares, con lo que la ventaja en la generar se estiraba hasta los 6.4 y 9.6 respectivamente. Fue un tramo muy exigente en el que hubo hasta nueve abandonos.

Ruiloba hizo el scratch en Gondomar recortando 1.5 segundo con respecto a «Cohete». Ares comenzaba a descolgarse al perder 4.5 segundos y quedarse a 12.6 segundos. Todo apuntaba a que la victoria final se la jugarían los dos pilotos asturianos.

«Cohete» volvió a apretar en el TC 7, haciendo un nuevo scratch metiéndole 0.6 segundos a Ruiloba y 4.4 a Ares. Una situación que apartaba a Iván Ares de la lucha por el rallye y nos ofrecía un mano a mano entre Suárez y Ruiloba por el triunfo final.

El paso tramo de O Castro, que en principio no debía ofrecer demasiadas sorpresas, sirvió para confirmar que Ares se centraría en mantener la tercera posición, al perder nueve segundos con respecto a «Cohete» en el tramo y a 26 segundos en la general. Mantenía una buena ventaja sobre Pepe López y su Hyundai i20N, por lo que lo importante era mantener el puesto en el podio.

Roberto Torres y José Antonio Vázquez, a los mandos de un Renault Clio Cup. | JOSÉ LORES

En la segunda pasada por Vigo-Nigrán, con el TC + en juego, «Cohete» zanjó el rally. Hizo el scratch con 2.96 segundos sobre Ruiloba, 7.64 sobre Cagiao y 8.81 sobre Ares. Eran 9.2 segundos de ventaja en la general sobre el piloto de Lancia, tiempo que se antojaba suficiente para llevarse la victoria. Además, el premio de los puntos para la clasificación.

Los problemas del TC 10, con su neutralización, confirmaron las opciones de «Cohete» para llevarse la victoria. Solamente quedaba un tramo por disputar, ya que la segunda pasada por O Castro era poco menos que el homenaje a los campeones. Era la última oportunidad de Ruiloba que, sin embargo, no estuvo fino y perdió 12.3 segundos, con lo que la diferencia se marchaba hasta los 21.5 segundos.

Diego Ruiloba y Ángel Vela, saltan con su Lancia Ypsilon HF en un cambio de rasante durante uno de los tramos. / FdV

En lo que a las copas se refiere, Javier Cañada y Aday Ortiz con un Peugeot 206 Rally4 se llevaron la victoria en el Desafío Peugeot.

En la Clio Trophy Spain, la victoria fue para Gabriel Rodríguez y Daniel González, a los mandos de un Renault Clio Rally5.

Adrián Blanco y David Fernández, con un Hyundai i20N, se llevaron la victoria en la Hyundai i20N Rallye.

Por último, Hugo Rodríguez y Gema Sánchez ganaron la Sandero Cup con un Sandero Eco Cup.

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En el Criterium Recalvi, la victoria fue para Pablo Pazó y Ezequiel Salgueiro, con un Talbot Sunbeam Lotus.