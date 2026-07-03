Promesa de excelentes marcas en el Gran Premio Ciudad de Vigo

El Gran Premio Ciudad de Vigo prolonga la actividad febril que se está desarrollando en las pistas municipales de Balaídos desde su reapertura y recuperación de la homologación. A las semanas de clausura, relacionadas con el Día de las Fuerzas Armadas, le han seguido controles y eventos constantes que de algún manera culminan en la tarde de este sábado con la gran cita atlética por tradición, que alcanza su 42ª edición tras su recuperación en 2024. Es además una cita que se presenta con la promesa de buenas marcas. Cierto que la meteorología apunta a una nueva jornada de mucho calor. Para paliar su efecto precisamente se ha ubicado el inicio del programa de pruebas a partir de las 19:00 horas.

La velocidad concentra inicialmente una de las competencias más apretadas, con ocho atletas por debajo de los once segundos en el 100 masculino, encabezados por Antón Riveiro (10.63). En el 400 se presentan dos por debajo de los 47 segundos (Jacobo Soler, Fabián Vidal) y otros cuatro por debajo de los 48 (Alexis Miguens, Alejandro González, Eliam Fernández y Lucas Vázquez). Pero las miradas también se centran en el medio fondo. En el 1.500, David de la Fuente buscará parar el crono por debajo de los 3.40. En longitud, Lucas Rodríguez acude con una marca de 7.81 y en jabalina, Orlando Escobar y Jonathan Correa lanzan por encima de los 66 metros.

También para niños y niñas

En cuanto a la categoría femenina, Lía Caride competirá en el 400 vallas con Ainara Mugartegi y Vladisvala Bulat; las tres, por debajo del minuto. En jabalina regresa a la competición Lidia Parada, campeona de España, repuesta de la lesión que sufrió en el pasado mes de agosto. Y en 400 metros lisos se prevé un gran duelo entre Inés Oitaven y Marta Camaño. Además habrá relevo 4x100 y pruebas para niños y niñas, que podrán compartir así una jornada con atletas de gran nivel.