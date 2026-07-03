Pasión ‘petrolhead’ en el «Rías»

El Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) afronta su quinta parada de la temporada en un escenario idílico y cargado de historia. El Rallye Recalvi Rías Baixas celebra su 59ª edición consolidado como una de las joyas de la corona del automovilismo nacional. Las calles y carreteras del sur de la provincia de Pontevedra vuelven a convertirse en el epicentro del motor con una lista de inscritos espectacular que roza el centenar de vehículos y que promete emociones fuertes desde el primer kilómetro.

La clasificación general llega al rojo vivo a las carreteras viguesas. El actual supercampeón de España, José Antonio «Cohete» Suárez, aterriza en Vigo comandando la tabla provisional con mano de hierro tras encadenar tres victorias y un segundo puesto. A los mandos de su Skoda Fabia RS Rally2, el asturiano buscará un triunfo que deje el campeonato visto para sentencia antes del parón estival. Sin embargo, la armada gallega y el resto de aspirantes no están dispuestos a ponérselo fácil.

Iván Ares ocupa la segunda plaza a 34 puntos de Suárez. Aunque el de Cambre no ha sumado los resultados deseados en las últimas citas a bordo de su Toyota GR Yaris Rally2, su velocidad en el asfalto de casa lo convierte en un enemigo temible. Quien llega con la moral por las nubes es Álvaro Muñiz. Ubicado en la tercera posición del S-CER tras una magistral victoria en el Rallye de Ourense con su Skoda Fabia RS Rally2, Muñiz se postula como uno de los grandes candidatos a la gloria en Vigo.

Por su parte, los integrantes del Recalvi Team, Jorge Cagiao (Toyota GR Yaris) y Javier Pardo (Skoda Fabia RS Rally2), saldrán a por todas con sed de revancha tras sus prematuros abandonos por sendos lances de carrera en Ourense. A la ecuación hay que sumar a Diego Ruiloba, la gran baza de Lancia en España, y a Pepe López, que sigue extrayendo petróleo de su Hyundai i20N Rally2 gracias a su indudable talento al volante.

Los pilotos, firmando autógrafos. / Pablo H. Gamarra

Un recorrido rompepiernas

El itinerario de esta 59ª edición combina la dureza tradicional de los tramos gallegos con novedades muy atractivas. La primera etapa, disputada en la jornada de hoy, concentra el fuego en las especiales de Ponte Caldelas-Vilarchán y Ponte Caldelas-Anceu, recorridos técnicos de asfalto viejo y zonas muy ratoneras. El plato fuerte llegará mañana con las dobles pasadas a Vigo-Nigrán (que ejercerá además como TC Plus distribuyendo valiosos puntos extra), Gondomar-Porriño y Salceda-Ponteareas.

La gran novedad del recorrido es la inclusión de la superespecial urbana Vigo-O Castro. Con un kilometraje reducido de 2,43 kilómetros, este tramo se presenta como una auténtica ratonera donde los pilotos se jugarán las diferencias al milímetro. El tramo urbano exigirá la máxima concentración de los equipos, quienes apenas dispondrán de una ventana de dos horas durante las verificaciones matinales para poder memorizar y tomar notas sobre el terreno.

A la dificultad propia de las carreteras pontevedresas se le unirá un factor meteorológico crucial: las altas temperaturas veraniegas. Correr en el mes de julio en el sur de Galicia implica un desafío extremo para las mecánicas y los neumáticos. La gestión del desgaste de las gomas Michelin sobre un asfalto abrasivo y recalentado será determinante para no perder el tren de la cabeza. Asimismo, el habitáculo de los Rally2 se convertirá en un auténtico horno, poniendo a prueba la resistencia física de los deportistas.

Los coches, alineados en Policarpo Sanz. / Pablo H. Gamarra

Un imán para la Copas

El Rallye Rías Baixas no solo vive de la categoría reina. Un año más, la prueba viguesa demuestra su músculo organizativo al ser puntuable para los principales trofeos de promoción del país. Las carreteras gallegas verán las cerradas batallas de la Dacia Sandero EcoCup, la Renault Clio Trophy, la Hyundai i20N Rallye, el Desafío Peugeot y la Peugeot Rallycup Ibérica Estas copas monomarca garantizan el espectáculo en cada curva, con jóvenes talentos rodando al límite en monturas idénticas.

La pasión por el motor en Vigo también se refleja en el Criterium Recalvi, el «segundo rallye» que agrupa a 35 inscritos locales. Entre ellos destacan nombres ilustres como Jorge Pérez Alonso con su espectacular Porsche 911 GT3 Cup o la emotiva participación de José María Pérez Fontán, que competirá con un Seat 124 2000 idéntico al que pilotaba su padre, el histórico Chano Carrera.

Tampoco pasará desapercibido el debut en la especialidad del joven Fabián Pais, de solo 17 años, hijo de Álex Pais y sobrino de Ángel Pais, que da el salto desde el rallycross con un Dacia Sandero Eco Cup, prometiendo muchas emociones a pesar de su edad.

«Cohete» Suárez, líder del campeonato. / Pablo H. Gamarra

El Recalvi Team, de celeste

Más allá de lo meramente deportivo, una de las noticias más comentadas en los días previos ha sido la alianza estratégica surgida entre la Escudería Rías Baixas y el Real Club Celta. La sede social del club vigués acogió la presentación del evento, escenificando la unión de dos de las instituciones deportivas más longevas de la ciudad. Fruto de este acuerdo y del impulso de Chema Rodríguez, director de Recalvi Parts, los vehículos oficiales del Recalvi Team lucirán en sus carrocerías el escudo del Real Club Celta durante toda la prueba. Un guiño que fusiona las dos grandes pasiones de la afición olívica: el fútbol y el automovilismo.

La fiesta del motor se ha iniciado oficialmente en la céntrica calle Policarpo Sanz, el kilómetro cero de Vigo, que se transforma en un parque cerrado ideal antes de dar la salida ceremonial a los 93 equipos. Un espectáculo que reúne a numeroso público que quiere vivir de cerca el rallye.

Por delante quedan dos lasgas jornadas de competición extrema, calor asfixiante y miles de aficionados abarrotando las cunetas gallegas para dictar sentencia en la quinta cita del año. Un rallye muy especial para muchos equipos y pilotos. El espectáculo del S-CER está servido.

Presentaciones oficiales

Fueron varios los equipos que aprovecharon la tarde, antes de llevar sus vehículos al parque cerrado, para hacer su presentación oficial. Los concesionarios oficiales de las marcas fueron los lugares elegidos para celebrar un encuentro entre pilotos y copilotos con seguidores y amigos que se acercaron en buen número a disfrutar de un breve pero ameno momento. Diego Ruiloba y Ángel Luis Vela fueron los más madrugadores en llegar al concesionario Lancia de la Avenida de Madrid. Allí, con un Lancia Ypsilon HF, contaron todo lo que espera de esta edición del Rías.

En el concesionario Breogán de Toyota, Iván Ares y Borja Hernández con sus compañeros del Grupo Breogán presentaron sus vehículos en un gran ambiente y con mucha expectación. La última parada de la tarde fue en Hyupersa, concesionario Hyundai, en donde Pepe López y David Vázquez arroparon a los pilotos y copilotos que van a participar en la Copa Hyundai i20N.