Messi y Argentina reciben en su casa de Miami a Cabo Verde

Hay tres selecciones que juegan en casa. Las tres anfitrionas. Y hay una cuarta que hoy se sentirá como en casa. De local. Argentina, el país americano más alejado de los organizadores, se enfrenta a Cabo Verde en Miami, el hogar de Lionel Messi. No será en el estadio del Inter, sino en el Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, alguno de los cuales será caboverdiano.

Miami es albiceleste desde que allí mora Messi; desde junio de 2023 cuando se instaló procedente del París Saint Germain y era un dios indiscutible y unánime para los hinchas argentinos tras consagrar a la selección con el título de Qatar en diciembre de 2022. Tambien vive allí Rodrigo de Paul. Es el primer partido del tricampeón mundial en Florida en la actual edición después de un partido en Kansas y dos en Dallas. La expedición se aloja, además, en un hotel de Fort Lauderdale, donde tiene su sede el Inter, a 29 kilómetros del estadio.

El único partido en Miami

El partido es un acontecimiento por excepcional: si Argentina cumple y vence a Cabo Verde, como se supone, pese a la durísima oposición que han generado otros países africanos como Costa de Marfil (1-2 ante Noruega), Congo (1-2 con Inglaterrra), Senegal (2-3 con Bélgica con prórroga) y Marruecos (triunfo sobre Países Bajos en los penaltis), el equipo no volvería en lo que resta de torneo. Su intinerario discurre por Atlanta (el 7 de julio se enfrentaría al vencedor del Australia-Egipto), cuartos en Kansas y semifinal en Atlanta.

La fiebre por ver a Argentina ha disparado los precios de las entradas. Se cotizan a 2.500 dólares las más baratas. Aún así, el estadio se llenará. Las cifras pueden incrementarse porque las autoridades prevén la llegada de 50.000 argentinos a Florida. El Hard Rock fue el escenario de la conquista de la Copa América en la final disputada frente a Colombia (1-0), y también de un enorme caos cuando centenares de personas intentaron -y algunas lograron- acceder al estadio sin entradas. Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reclamó a la FIFA que les entregaran las devoluciones que se produjeran de aficionados que las habían comprado de antemano para distribuirlas entre los hinchas albicelestes.

Lautaro Martinez bate al meta Yazeed Abulaila en el Argentina-Jordania de la última jornada de la fase de grupos en Dallas. / ALBERT PENA / EFE

24 de los 26 han jugado

Lionel Scaloni practicó una revolución en la alineación frente a Jordania, garantizada la clasificación en los dos duelos precedentes frente a Argelia y Austria. En la segunda formación solo cambió a Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho; pero en la tercera dio entrada a nueve jugadores distintos. Han participado ya en el Mundial 24 de los 26 convocados. Sólo faltan por debutar los porteros Juan Musso y Gerónimo Rulli. Emiliano Martínez y Lautaro Martínez han sido titulares en los tres partidos.

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Las únicas incógnitas parcen radicar en los dos laterales: Montiel y Molina en la derecha y Facundo Medina y Nicolás Tagliafico en la izquierda. Dibu Martínez defenderá la portería con Cristian Romero y Lisandro Martínez en el centro de la zaga; De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández formarán el centro del campo y Lautaro y Thiago Almada acompañarán a Messi.