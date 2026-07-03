Jéssica Bouzas se despide de Londres ante una Pegula intratable

Jéssica Bouzas Maneiro puso fin a su camino en Wimbledon en la tercera ronda, superada por la estadounidense Jessica Pegula, número cuatro del cuadro, que impuso su jerarquía con un triunfo contundente por 6-1 y 6-3 en apenas 52 minutos. La tenista de Vilagarcía no pudo encontrar la manera de incomodar a una rival muy sólida desde el primer juego, precisa con el saque, agresiva al resto y capaz de gobernar el partido sin apenas fisuras.

Las estadísticas retrataron con claridad la diferencia que hubo sobre la pista 2. Pegula ganó 58 puntos por los 33 de Bouzas, sacó más rendimiento de cada servicio y castigó especialmente los segundos saques de la gallega. La estadounidense firmó un 79% de puntos ganados con primer saque, frente al 46% de la arousana, y también fue superior con el segundo servicio, con un 53% por el 37%. Bouzas no encontró continuidad al resto, donde apenas pudo ganar el 30% de los puntos, mientras Pegula elevó ese registro hasta el 58%.

La americana tampoco necesitó una avalancha de golpes ganadores para imponer su ley. Sumó 12 winners por los 9 de Bouzas y cometió 15 errores no forzados, solo uno más que la vilagarciana. La diferencia estuvo en la eficacia, en la gestión de los puntos importantes y en una red donde Pegula se mostró impecable, con pleno en sus subidas.

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Bouzas llegaba al cruce con la ilusión intacta después de dejar por el camino a Anastasia Potapova y Dayana Yastremska, pero el desafío exigía un punto más de continuidad y acierto. La derrota no empaña su buen torneo. Wimbledon se cierra para ella con la sensación amarga de una eliminación clara, pero también con la confirmación de que su tenis ya convive con naturalidad en las rondas importantes de un Grand Slam.