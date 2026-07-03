«Cohete» Suárez, líder del Rías

José Antonjio «Coehte» Suárez es el líder provisional de la 59 edición del Rallye Recalvi Rías Baixas tras la disputa de la primera jornada. La primera etapa del «Rías» tuvo de todo. Emoción entre los pilotos de arriba, mucho calor y, como no podía ser menos, numeroso público que abarrotaba las zonas habilitadas para su colocación, que cargados de neveras llenas de bebidas buscaron las mejores sombras para esperar a los pilotos en una jornada de calor infernal.

José Antonio «Cohete» Suárez y Alberto Iglesias, durante la primera pasada por el TC. |

La primera pasada por Ponte Caldelas-Vilarchán sirvió para confirmar el buen momento de Álvaro Muñiz, que se llevaba el scratch, con apenas seis segundos de ventaja sobre «Cohete» Suárez y cuatro segundos sobre Javier Pardo. Pepe López tenía problemas en la salida por un toque con su Hyundai i20N. Perdía 12.5 segundos, por lo que tocaba remontar en los siguientes tramos.

En la segunda especial del día, la primera pasada por Ponte Caldeas-Anceu, la clasificación sufrió un vuelco. «Cohete» Suárez hacía el scratch del tramo con seis décimas de ventaja sobre Iván Ares, que mejoraba su quinto puesto de la primera especial y se ponía a seis segundos del asturiano, con el Skoda Fabia RS de Muñiz, que cedía 2.2 segundos.

En este TC2, los problemas eran para el equipo Recalvi, que tenía problemas en sus dos vehículos. Jorge Cagiao tenía problemas con la válvula popoff en su Toyota GR Yaris, mientras Javier Pardo se llevaba un susto al perder refrigerante y terner que esperar al enlace para que su equipo pusiera a punto el Skoda Fabia RS.

El tramo no pudo concluir debido a una salida de carretera, y para evitar problemas, y que la mayor parte de los vehículos ya habían pasado, Dirección de Carrera decidió neutralizar el tramo.

La segunda pasada por Ponte Caldelas-Vilarchán comenzó con polémica por la sanción a Muñiz por saltarse una chicane virtual. El scracth fue para Diego Ruiloba, que le sacó seis segundos a «Cohete» Suárez y ocho a Muñiz.

Diego Ruiloba y Ángel Vela, con su Lancia Ypsilon HF, durante uno de los tramos apoyado por numerosos aficionados. | PEDRO MINA

Un tramo en donde los vehículos alcanzaban altas velocidades. Muñiz hizo una media de 115,29 kilómetros por hora, pero hubo momentos en los que superó los 181 kilómetros por hora.

El de Lancia recortaba diferencias en la general y ascendía a la segunda posición a tan solo 5.7 segundos del líder de la general. Ivan Ares mantenía la tercera plaza. a siete segundos de «Cohete». La bajada de las temperaturas ayudó a que los equipos mejoraran los tiempos con respecto a la primera pasada.

La polémica con la chicane virtual de Muñiz seguía latente, ya que era sancionado con cuarenta segundos. La situación descentró al piloto coruñés, que cedía en el último tramo del día siete segundos, lo que unido a la sanción lo relegaba a la séptima posición de la general.

Pelea intensa

La lucha en la zona alta de la clasificación era extrema, con una diferencia de tan solo 3.9 segundos entre el primer y el quinto clasificado. El scratch fue para Diego Ruiloba, a los mandos del Lancia Ypsilon HF, que seguía recortando diferencias con «Cohete» Suárez que seguía al frente de la clasificación, aunque cada vez con un margen más reducido. Por detrás, Iván Ares seguía recortando segundos, mientras que «Cohete» se hacía con la tercera posición.

Álvaro Muñiz y Néstor Casal, con su Skoda Fabia RS rodando en uno de los tramos del «Rías». | PEDRO MINA

El rallye queda totalmente abierto para la jornada de hoy, en donde el calor volverá a jugar un papel muy importante. Todos los pilotos están apostando al máximo y, la verdad, es que puede pasar de todo.

Copas

En lo que a las Copas se refiere, en la Peugeot domina la clasificación Pablo Fernández y Lucía Otero con 21.9 segundos de ventaja sobre Javier Cañada y Aday Ortiz.

En la Clio Trophy Spain Gabriel Rodríguez y Daniel González mandan en la clasificación con 13.3 segundos sobre Miguel Gayoso y Alitz e Ignacio Sayans.

En la Copa Hyundai i20n, Adrián Blanco y David Fernández, aventajan en 16.7 segundos a Alejandro Medin e Iván Bouza. En la Sandero Cup, Hugo Rodríguez y Gema Sánchez duermen líderes.

Horarios del sábado

La jornada de hoy comenzará a las 10:21 de la mañana con la primera pasada por el tramo Vigo-Nigrán. A las 11:19 dará comienzo el tramo Gondomar-Porriño, y a las 12:20 horas el Salceda-Ponteareas. Los aficionados vigueses podrán ver la primera pasada por el tramo de O Castro a las 14:32.

Los coches volverán a la asistencia de Samil, de donde volverán a salir a las 15:45 horas en la segunda pasada por Vigo-Nigrán; a las 16:43 Gondomar-Porriño; a las 17:44 Salceda-Ponteareas. El último tramo del Rallye será en O Castro a partir de las 19:56 horas.

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La fiesta comenzará a las 21:30 horas en el parque cerrado de Policarpo Sanz, en donde se realizará la entrega de premios.