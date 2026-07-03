Una campeona que inspira a otras mujeres con discapacidad

Hay victorias que valen mucho más que una medalla. Triunfos que hablan de esfuerzo, paciencia y confianza cuando el camino se llena de obstáculos. La última conquista de Susana Rodríguez pertenece a esa categoría. La deportista con discapacidad visual compite en triatlón adaptado y apenas dos meses después de pasar por el quirófano para tratar una lesión que le impedía correr, ha vuelto a demostrar por qué es una de las grandes referentes del deporte femenino y paralímpico español al proclamarse campeona de Europa de paratriatlón el pasado 14 de junio por séptima vez.

El 10 de abril pasó por el quirófano después de meses intentando resolver sin éxito un síndrome de la banda iliotibial. El objetivo de la deportista era recuperarse a tiempo para afrontar con garantías el Campeonato del Mundo que se celebrará en septiembre en Pontevedra. “Contaba con volver a las Series Mundiales de Triatlón Paralímpico el 27 de junio en Montreal y todavía con restricciones y ya estar un poquito mejor el 12 de julio en Hamburgo. Pero las últimas tres semanas previas al Europeo empecé a mejorar de forma exponencial”, explica Susana Rodríguez. La decisión de competir llegó apenas unos días antes de la prueba, tras comprobar que la rodilla respondía bien al esfuerzo. “Al final hay una serie de plazos que tampoco te puedes saltar porque los tejidos tienen que recuperarse”, explica la deportista. El resultado fue un nuevo oro europeo que reafirma una trayectoria extraordinaria construida sobre la constancia, el trabajo y una capacidad inagotable para superar adversidades.

Un día puedes ser la mejor, pero eso no quiere decir que lo vayas a ser siempre Susana Rodríguez — Triatleta paralímpica

Referentes que abren caminos

Esta lesión ha supuesto un nuevo desafío en la trayectoria deportiva de Susana Rodríguez. Un periodo de incertidumbre que, lejos de apartarla de sus objetivos, le ha permitido trabajar la paciencia y reforzar otros aspectos de su vida. Durante las semanas de rehabilitación, “he podido avanzar mucho con el trabajo fin de máster que estoy realizando y pasar más tiempo con mis sobrinos”, reconoce. Esa capacidad para afrontar cada contratiempo forma parte de una personalidad que trasciende los resultados. “Para mí es muy importante el respeto a todos los compañeros y rivales. También la humildad, porque un día en una carrera puedes ser la mejor, pero eso no quiere decir que lo vayas a ser siempre o que los demás sean peores”, revela. La deportista no solo es una campeona paralímpica, también es médica y una mujer que ha convertido su historia en una fuente de inspiración para muchas personas.

La evolución del deporte femenino y paralímpico en España ha sido enorme en los últimos años. Hoy, historias como las de Susana llegan a más personas, generan admiración y ayudan a romper prejuicios que durante décadas han limitado la visibilidad de muchas atletas. “Cada vez tenemos más figuras visibles en el deporte femenino paralímpico. La sociedad sabe quiénes somos y a qué nos dedicamos”, destaca.

Aun así, considera que todavía queda camino por recorrer. Su gran deseo es que cada vez más niñas, y especialmente niñas con discapacidad, encuentren en el deporte un espacio donde crecer, desarrollarse y creer en sus posibilidades. “Para mí el objetivo es que cada vez haya más participación”, afirma. Los referentes tienen el poder de transformar realidades. Ella misma pasó de ser juzgada por su apariencia física a convertirse en una de las deportistas más admiradas del país. “He pasado de ser la niña del pelo blanco a que digan ‘Susana Rodríguez, la campeona paralímpica’. Son calificativos por mis logros, por mi trabajo y esfuerzo y no por mi físico”, reflexiona.

El apoyo de empresas comprometidas

El avance del deporte femenino y paralímpico en España no se entiende sin el compromiso de instituciones, medios de comunicación y empresas que han apostado por la igualdad en el deporte. Desde hace años, Iberdrola se ha convertido en uno de sus grandes motores en España, impulsando programas, federaciones y deportistas que ayuden a visibilizar el talento de cientos de mujeres. Embajadora de la compañía, Susana Rodríguez conoce bien la importancia de contar con ese respaldo, especialmente en los momentos más difíciles. “Cuando tienes una lesión, el saber que vas a seguir teniendo apoyo genera tranquilidad”, explica. Un apoyo que, según destaca, va mucho más allá de la aportación económica.

La deportista gallega pone en valor iniciativas como las becas de estudio y deporte, que este año le han permitido continuar con su formación académica, pero también la cercanía humana que recibe por parte de quienes forman parte del proyecto. “No solo nos aportan apoyo económico, que es muy necesario, sino que también tienen una cercanía y lo viven como si fueran sus logros y sus fracasos”, asegura.

Esa filosofía conecta con la idea de que para que existan referentes, hacen falta oportunidades. Y para que las niñas de hoy puedan imaginarse mañana en un podio, en un campo de juego o liderando cualquier proyecto, necesitan descubrir referentes que les demuestren que es posible.