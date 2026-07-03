La ATP amenaza el futuro del dobles en el tenis, menos dinero y menos plazas: "Será el final de muchas carreras"

El futuro del dobles masculino podría estar a las puertas de uno de los mayores cambios de su historia. Según ha revelado el medio italiano Spazio Tennis, la ATP trabaja en una profunda reforma que afectaría tanto al reparto económico como al número de plazas disponibles en los principales torneos del circuito.

La propuesta, que todavía no ha sido aprobada oficialmente, ha provocado una inmediata reacción entre los especialistas del dobles, que ven amenazada la viabilidad de la disciplina y de muchas carreras profesionales. Según la información publicada en Italia, representantes de la ATP mantuvieron esta semana una reunión con cerca de cincuenta jugadores de dobles para presentarles varias medidas que podrían entrar en vigor a partir de 2028.

El aspecto más polémico del proyecto afecta al reparto de premios. Actualmente, los jugadores de dobles reciben aproximadamente un 20 % del prize money destinado a los tenistas, mientras que los especialistas de individuales perciben el 80 % restante. La intención de la ATP sería reducir ese porcentaje hasta alrededor del 10 %, aumentando así la parte correspondiente a los jugadores de individuales.

La reforma también contempla una importante reducción de los cuadros. Los Masters 1000 pasarían de 32 a 16 parejas, mientras que los torneos ATP 500 y ATP 250 podrían quedarse únicamente con ocho equipos en competición.

Por ahora, los Grand Slams quedarían al margen de estas modificaciones, aunque entre los jugadores existe el temor de que esa tendencia pueda extenderse en el futuro.

Wimbledon, escenario de la protesta

La respuesta de los especialistas del dobles no se ha hecho esperar. Aprovechando la disputa de Wimbledon, numerosos jugadores han comenzado a organizarse para tratar de frenar una reforma que consideran una amenaza directa para la supervivencia de la disciplina. Uno de los más contundentes ha sido Édouard Roger-Vasselin, campeón de Roland Garros 2014 en dobles y actual número 18 del mundo en la especialidad.

El francés explicó que los jugadores fueron informados directamente del alcance de las medidas. "Pasaríamos de un formato de 32 a 16 parejas en los Masters 1000 y de 16 a 8 en los ATP 500. Son precisamente los torneos más importantes, donde hay más puntos y más dinero. Si hay la mitad de plazas, significa el final de la carrera para muchos jugadores que solo juegan dobles", advirtió.

Roger-Vasselin insistió en que la discusión va mucho más allá de una cuestión económica. "Antes que jugadores de dobles, somos tenistas", recordó.

El francés alertó además de las consecuencias laborales que podría tener la reforma. "Algunos especialistas ya no tendrán la posibilidad de jugar los grandes torneos y, a largo plazo, se quedarán sin trabajo, sin más", aseguró.

Los doblistas esperan ahora recibir el apoyo de los jugadores de individuales. "Esperamos que también sean solidarios. Estamos todos unidos y queremos recordar que el dobles siempre ha tenido un lugar en la historia del tenis. Está presente en los Grand Slams, en los Juegos Olímpicos, en la Copa Davis y en muchas otras competiciones", señaló.

Un debate que divide al tenis

La posible reforma reabre un debate recurrente dentro del tenis profesional sobre el papel del dobles dentro del ecosistema del circuito.

Los defensores de los cambios argumentan que la disciplina genera menos ingresos y menos atención mediática que los individuales. Sin embargo, los especialistas consideran que su contribución al espectáculo y a la tradición del deporte sigue siendo fundamental.

"Deportiva y económicamente, no tiene sentido. La ATP está en una buena situación financiera y no creo que recortar el dobles a la mitad vaya a cambiar gran cosa. Somos una pequeña parte del sistema, pero seguimos formando parte de la familia del tenis", afirmó Roger-Vasselin.

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Por el momento no existe una decisión definitiva, pero la propuesta ya ha abierto una brecha importante entre la ATP y los especialistas del dobles. Una disputa que podría convertirse en uno de los grandes debates políticos del tenis durante los próximos años.

Fuente: El Periódico