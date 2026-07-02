El Vigo RC regresa a categoría estatal seis años después

El Vigo Rugby Clubregresa al panorama nacional. El equipo sénior masculino ha certificado su ascenso para la temporada 2026–2027. Aunque el ascenso se le había escapado a nivel deportivo, al quedar tercero en la Liga Gallega, la reestructuración de la División de Honor B se ha ampliado respecto a lo previsto inicialmente. El club vigués nunca descendió a competición autonómica. Fue su directiva la que renunció a plaza en 2020 por responsabilidad económica. La creación del nuevo grupo noroeste reduce el desgaste logístico y económico.

Este ascenso es el resultado directo del trabajo, la constancia y el compromiso de la plantilla, pero también de una coyuntura competitiva largamente perseguida. En temporadas anteriores, a pesar de los excelentes resultados deportivos (llegando a ser campeones de liga), el club se vio obligado a renunciar a la promoción debido al severo desgaste personal para los jugadores y al inasumible coste económico que suponían los desplazamientos en el formato nacional previo.

El escenario actual es idóneo. Tras dos temporadas de intenso trabajo por parte de la Federación Gallega de Rugby, la Federación Española ha aprobado finalmente la creación de un cuarto grupo de competición real en la zona noroeste. Esta reestructuración ha abierto la oportunidad de ascenso a tres plazas en Galicia. El Vigo Rugby Club ha sabido capitalizar esta oportunidad histórica para dar el salto de nivel.