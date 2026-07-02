El Tour de Pogacar y la ilusión francesa de Paul Seixas

Barcelona comenzó a poblarse de turistas italianos después de que Paolo Rossi se convirtiera en el héroe de la ‘azzurra’ en el Mundial de fútbol de 1982, el del ‘Naranjito’. Que nadie se extrañe que la capital catalana se llene de franceses y más franceses a partir de este verano, si Paul Seixas, 19 años, el ‘niño’ rebelde del ciclismo de su país, inicia el sábado el peregrinaje del Tour, entre la Sagrada Família y la Torre Eiffel (4-26 de julio) de una forma triunfante; da la sorpresa, se merienda a Tadej Pogacar y llega de amarillo a la Ciudad de la Luz, algo que no sucede desde hace 41 años.

Para cualquier francés, incluido Emmanuel Macron, pero excluido Bernard Hinault, ganador del Tour de 1985, el último de su estirpe, no hay mayor entusiasmo en una ronda francesa, más allá de la ilusión barcelonesa y catalana, que ver a uno de los suyos pedaleando hazañas en la carrera de las carreras. Si no falla, una vez cruzada la frontera por Puigcerdà, se esperan hordas de aficionados, como nunca hasta ahora, y mira que va gente y más gente a las cunetas.

Pogacar y Seixas, escapados, en la Lieja-Bastoña-Lieja. / ASO

Seixas, internacionalmente hablando, es la mayor fantasía de un Tour en el que Pogacar vuelve a ser el (único) favorito por mucho empeño y Giros que gane Jonas Vingegaard, el primero en llegar a Barcelona, el sábado pasado ya ascendió por Begues.

Sin embargo, 19 años son un lastre, aunque ruede un genio sobre una bici. El Tour se gana a base de experiencia, aunque Pogacar, con 21 años, rompió la banca en 2020. El único ciclista que a la edad de Seixas triunfó en la prueba fue Henri Cornet, en 1904, cuando todavía no se había ni inventado el jersey amarillo ni subido una montaña.

La fe y las montañas

Pero la fe levanta Pirineos (sexta etapa con el Tourmalet), Macizo Central (etapas 9 y 10), Vosgos (13 y 14) y sobre todo Alpes (15, 18, 19 y 20, con una doble ascensión final a Alpe d’Huez), un territorio que Pogacar puede mover a su antojo, en una nueva campaña cuyo peor resultado fue la segunda plaza en la París-Roubaix, sorprendido y batido por un enorme Wout van Aert, la baja más triste de este Tour por una lesión en el codo derecho.

El mapa del Tour. / EL PERIÓDICO

Si el fenómeno esloveno se vuelve a llevar el triunfo, que aparentemente es lo más lógico, ganará el quinto Tour para seguir los pasos de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Hinault y Miguel Induráin, que no se perderá la salida de la prueba en Barcelona como uno de los invitados de honor. A Lance Armstrong, siete victorias borradas de la faz de la tierra, se le excluye de todos los honores debido al dopaje.

Y si se pone a Seixas en el particular duelo en el OK Corral del Tour entre Pogacar y Vingegaard, la carrera ganará un nuevo incentivo en la clásica pelea que esloveno y danés mantienen desde 2021 donde ambos han ocupado las dos primeras plazas de la general final. Tres victorias para Pogacar (2021, 2024 y 2025) y dos para Vingegaard (2022 y 2023).

A marcar el camino

Pero, posiblemente, por muy bueno que sea Seixas, aún debe tomar algunas tazas de colacao para tumbar a Pogacar. Así que este Tour sólo le sirva para marcar el camino y enloquecer a los franceses para tomar la Bastilla de aquí a unos pocos años. Será cuando la ‘vejez’ comience a apoderarse del ya histórico astro esloveno. En 2026, dos veces se ha enfrentado a Pogacar (Strade Bianche y Lieja-Bastoña-Lieja) y en ambas ocasiones ha terminado segundo.

Juan Ayuso, de líder, en la París-Niza. / ASO

A Paula Blasi, otro fenómeno, en este caso catalán, compañera de Pogacar en su mismo equipo, se le preguntaba hace unos días si podía decir cuántas etapas ganará el esloveno en este Tour. Y la ganadora de la Vuelta contestaba que todas las que quisiera; por ejemplo, las tres que se afrontarán en territorio catalán. Nadie se puede atrever a contradecir esta afirmación: Pogacar es favorito en la contrarreloj por equipos, en la segunda etapa con llegada a Barcelona y en la tercera donde se afronta la suave subida a Les Angles, en la Cerdanya francesa.

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El Tour, de hecho, no se diferencia mucho de otros deportes o competiciones. La próxima Liga de fútbol, siendo muy generosos, sólo tiene tres equipos candidatos a la victoria. Aquí pasa igual, corren 23 escuadras, pero sólo tres (generosidad incluida también) gozan de candidato a la victoria: el UAE (Pogacar), el Visma (Vingegaard) y el Decathlon de Seixas (cariño añadido). Y eso que no se puede olvidar a bloques de calidad como el Red Bull de Remco Evenepoel y Florian Lipowitz o el potente Lidl-Trek que lidera el español Juan Ayuso. Otros diez compatriotas suyos participan en el Tour con bajas en el Movistar y la ilusión del retorno del Caja Rural. ¡Vive (Visca) le Tour!