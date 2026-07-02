Tres títulos nacionales y dos subcampeonatos del Team Inclusive vigués

El debut del Team Inclusive en el Campeonato de España de Atletismo para Personas con Discapacidad no ha podido tener un resultado mejor. Berni Costas, ex capitán del Amfiv, y Mila López, representantes del club deportivo de la Fundació Isidre Esteve, cerraron su primera participación nacional en atletismo en pista con un balance de tres campeonatos y dos subcampeonatos de España.

Los dos deportistas afrontaban esta competición después de iniciar una nueva etapa deportiva y cambiar de modalidad. A pesar de su todavía corta experiencia en la pista, ambos consiguieron mejorar sus registros personales en todas las distancias en las que participaron.

Berni Costas, campeón de España en 200 metros

Berni Costas compitió en las pruebas de 200 y 400 metros en silla de ruedas, consiguiendo mejorar ampliamente sus marcas anteriores.

En los 200 metros de la categoría T54, Berni se proclamó campeón de España con un tiempo de 34,20 segundos. En los 400 metros, volvió a realizar una gran actuación y obtuvo el subcampeonato de España de su categoría, después de detener el cronómetro en 1:09.09.

«Estoy muy contento con el campeonato. Llevamos poco tiempo trabajando específicamente para el atletismo y no esperaba mejorar tanto las marcas en tan poco tiempo. Ser campeón de España en 200 metros y subcampeón en 400 en mi primera competición nacional me da muchísima motivación para continuar», explica Berni Costas.

«Ahora ya tenemos unas referencias y sabemos en qué aspectos debemos seguir trabajando. Me voy con muchas ganas de entrenar y de preparar la próxima temporada con el objetivo de continuar mejorando», añade.

Dos títulos nacionales para Mila López

Mila López completó un intenso programa de competición participando en las pruebas de 200, 800 y 5.000 metros en silla de ruedas. La deportista del Team Inclusive mejoró sus registros personales en las tres distancias y consiguió subir al podio en todas ellas.

En los 200 metros T54, Mila se proclamó campeona de España con una marca de 36,22 segundos. Posteriormente volvió a conseguir el título nacional en los 800 metros, con un tiempo de 2:34.10.

En los 5.000 metros, Mila obtuvo el subcampeonato de España con un registro de 18:24.25. La deportista se encontraba liderando la prueba con una ventaja importante cuando sufrió un problema mecánico a falta de tres vueltas para el final. A pesar del contratiempo, consiguió continuar, completar la distancia y asegurar la segunda posición.

«Ha sido un campeonato increíble. He mejorado mis marcas en las tres pruebas y vuelvo a casa con dos campeonatos y un subcampeonato de España, algo que no esperaba cuando comenzamos esta nueva etapa», señala Mila López.

«En los 5.000 metros fue una pena el problema mecánico porque iba primera, con ventaja y encontrándome muy bien, pero prefiero quedarme con todo lo positivo. Estos resultados me dan todavía más ganas de seguir entrenando y de afrontar la próxima temporada con mucha ilusión», afirma.

Un debut que abre una nueva etapa

Para Joan Barnada, responsable deportivo del Team Inclusive, los resultados obtenidos en Fuenlabrada son especialmente importantes por el poco tiempo que ambos deportistas llevan entrenando esta modalidad.

«Las medallas son importantes, pero lo más destacable es la capacidad que han demostrado Berni y Mila para adaptarse a un deporte nuevo. Han llegado a su primer Campeonato de España, han mejorado sus marcas en todas las pruebas y han competido a un nivel altísimo», destaca Joan Barnada.

«Los resultados han superado nuestras expectativas y nos indican que existe un margen de mejora muy grande. A partir de ahora comenzaremos a trabajar con más información, con objetivos concretos y con la mirada puesta en la próxima temporada», concluye.

La participación en Fuenlabrada supone un comienzo inmejorable para la sección de atletismo del Team Inclusive. El club de la Fundació Isidre Esteve continúa así ampliando las oportunidades deportivas para sus integrantes y ofreciendo nuevos espacios de entrenamiento y competición adaptados a las características y objetivos de cada persona.