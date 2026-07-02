La élite del tenis playa nacional vuelve a citarse en Vigo

La única prueba gallega del Circuito Nacional de Tenis Playa ha sido presentada este jueves en el Concello de Vigo con la participación del alcalde, Abel Caballero, representantes de la organización, Federación Gallega de Tenis y deportistas, que destacaron la consolidación de Vigo como una de las sedes de referencia del circuito.

Durante tres jornadas, del 3 al 5 de julio, competirán más de 150 jugadores y jugadoras procedentes principalmente de Canarias, Asturias, Comunidad Valenciana y Cataluña, además de una amplia representación gallega.

Presentación de la prueba. / Concello de Vigo

En categoría masculina, los principales cabezas de serie serán las parejas formadas por los gallegos Abel García Caseiro y Nicolás Otero Marcos, que compartirán pista con los canarios Néstor Santana Sánchez y Luis Estrella Redonda, respectivamente.

En el cuadro femenino partirán como favoritas las parejas integradas por las canarias Eva Santana Sánchez y Grimanesa Santana Navarro, y por Carla Marrero Suárez y María Teresa Blanco González, también procedentes de Canarias, en una edición marcada por la enorme igualdad entre las principales parejas.

El predominio canario no es casual: Canarias es una de las grandes potencias del tenis playa español, con numerosos jugadores situados entre los primeros puestos del ranking nacional y un amplio historial de títulos nacionales

Una exitosa pareja olívica

La competición contará además con la presencia de las campeonas de España +40, las viguesas Olalla Fernández Maroto y Begoña Montenegro, así como de María Teresa Blanco González, también campeona de España en esa categoría.

Un partido de la edición de 2025. / errepetrés

Los partidos comenzarán el viernes 3 de julio y las finales se disputarán el domingo por la tarde en las instalaciones deportivas de la playa de Samil, situadas junto a la desembocadura del río Lagares. Este espacio se ha consolidado como uno de los grandes referentes de los deportes de arena en Galicia, acogiendo cada verano entrenamientos y competiciones de disciplinas como el vóley playa, el fútbol playa, el futvoley, el balonmano playa o el propio tenis playa.