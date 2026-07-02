El Coruxo ficha un portero y un delantero

El Coruxo sigue formando la plantilla de la próxima temporada. Uno de los puestos a cubrir es el del portero, ya que Alberto se retira y Esteban cambió de aires una vez finalizado su contrato. Así el equipo entrenado por Javi Pereira ha cerrado un portero conocido del fútbol gallego. Se trata de Pablo Cacharrón, de 1.86 y 29 años, que se formó en las categorías inferiores del Lugo.

Jugó en el primer equipo del Lugo hasta que en 2021 se fue al Tarazona. De allí al Pontevedra, pasando por Unionistas, de nuevo el Lugo y la temporada pasada jugó en el Mérida. No será el único guardameta que llegue al equipo verde quien, posiblemente, suba a alguno del equipo juvenil para seguir fogueándolo.

No es el único fichaje, ya que también se ha hecho con los servicios de un punta. Se trata de Iván Breñé, un catalán de 25 años y que llega procedente del Jaén, equipo del grupo IV de Segunda RFEF.

Txantrea y San Juan Pamplona fueron sus últimos equipos en categoría juvenil antes de dar el salto a la Tercera RFEF con el Pamplona. Las cuatro siguientes temporadas jugó en el Ceuta, debutando en Primera Federación con 21 años. El Palo, Cacereño, Langreo y Olot fueron los últimos equipos en los que jugó antes de llegar al Jaén. La temporada pasada jugó 18partidos, en donde marcó dos goles.

La continuidad de un pilar

Las noticias no se quedan solo en la llegada de Pablo, ya que el club también ha cerrado la renovación de Álvaro Naveira, lateral del equipo y uno de los pilares del equipo entrenado por Javi Pereira. La temporada pasada hizo un buen papel, pero una inoportuna lesión le impidió cerrar la temporada. Álvaro llegó a O Vao en 2023 procedente del Rápido de Bouzas. Se formó en las categorías inferiores del Deportivo, pasando por el Compostela, Pontevedra y Arenteiro antes de llegar a Bouzas.