Paula Salinas renueva con el Celta Femxa Zorka hasta 2029

El Celta Femxa Zorka ha anunciado la renovación de Paula Salinas hasta 2029. Hija del histórico preparador físico Domingo Salinas y canterana del PBB desde los cinco años, se mudó a las categorías inferiores celestes en 2023 y llegó al primer equipo después de lograr el bronce con la selección Sub 19 en el Mundial celebrado en Brno. La temporada pasada solamente se perdió un partido, jugando 29 de Liga y los cuatro del play off. A pesar de su juventud, 19 años, ha promediado 16 minutos por partido, con 5 puntos, dos rebotes y dos asistencias. Su desparpajo sobre la pista la llevó a ser en muchos partidos el revulsivo que necesitaba el equipo. Su continuidad es el premio al trabajo bien hecho.

Con la renovación de Paula la plantilla está a punto de cerrarse. Faltarían solamente dos caras nuevas para completar la lista formada por Leslie Vorphal, Clementine Samson, Maria Gakdeng, Deva Bermejo, Diana Cabrera, Marina Gea, Uxía Rodríguez, Paula Salinas y Deva Bermejo. Fiel a lo que está sucediendo en los últimos años, la dirección deportiva quiere cerrar la plantilla antes de que finalice el mes de junio.