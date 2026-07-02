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Balonmano

El Lavadores femenino asciende a la División de Honor Plata

El conjunto vigués, mejor segundo de la fase de ascenso, se beneficia de una vacante en la tercera categoría del balonmano español

El alcalde de Vigo acudió a la presentación del nuevo patrocinador.

El alcalde de Vigo acudió a la presentación del nuevo patrocinador.

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R. V.

La desazón de quedarse a las puertas de subir es hoy la alegría de que se haya hecho realidad. Porque el Tesol Lavadores va a poder competir, finalmente, en División de Honor Plata femenina esta temporada entrante. El conjunto vigués finalizó como mejor segundo de todas las fases de ascenso. Algo que entonces parecía un logro inerte, le ha servido ahora para lograr una plaza en la tercera categoría del balonmano español. La renuncia de un club, combinada con una reestructuración de los grupos, ha motivado a la Federación Española a ofrecerle el sitio al conjunto vigués, que lo ha aceptado.

El grupo A de Plata no contará este año con los equipos asturianos. Eso ha abierto la posibilidad al Lavadores, que la ha aprovechado y compartirá liga con el Cañiza, la SAR y el Carballal, además de otros equipos gallegos, castellanos, madrileños y canarios. Con todo, el equipo vigués mantendrá el bloque de Autonómica a la espera de algún fichaje que lo complete.

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Por otra parte, el Cañiza masculino ha visto anulado su descenso y seguirá en Primera Estatal. La falta de ascensos de equipos gallegos ha provocado que la Federación ofrezca la continuadad al cuadro de A Paradanta y al Ribeiro. Ambos la han aceptado. Además, el Poio ocupará la vacante que deja la renuncia del Reconquista. Ocupará ese hueco como el campeón de Liga de Primera Autonómica.

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