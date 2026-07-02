Fernando Reyes se convierte en el nuevo presidente del Guardés

Parece mentira tener que hablar de situación delicada en un club que acaba de conquistar el primer título continental del balonmano gallego. Pero la realidad es que el Guardés está en un momento económico peliagudo, con más de 300.000 euros de deuda. Tras su dimisión como presidente, Jesús López había dedicado todos sus esfuerzos a encontrar un relevo y ya lo tiene. Fernando Reyes González ha aceptado el reto de pilotar la nueva etapa de la entidad miñota.

No es, desde luego, un verbo elegido al azar. El nuevo presidente del Guardés, de 45 años, es piloto de vuelos internacionales con Iberia. Se trata de una persona muy implicada con A Guarda, como demuestra su posición al frente del AMPA del Colegio Somascos. Además de tener una notable preparación. Se formó en la aviación militar antes de pasar a la civil. Además, cuenta con un Máster en gestión aeroportuaria y la carrera de Derecho, aunque nunca ha ejercido.

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Aunque no formaba parte de la anterior directiva, Reyes colaboraba activamente con el club como padre de dos jugadoras de la cantera. Ahora, tras la proposición de su antecesor, acepta dar un paso al frente. En primer lugar, asume con efecto inmediato la presidencia de la actual Junta Gestora. A partir de ahí, cuenta con un plazo de quince días para formar su equipo de trabajo, que será de entre 12 y 15 personas. El mandatario entrante le puso la condición al saliente de que lo quería a su lado en esta nueva etapa. De esta forma, Jesús López continuará en la junta del Guardés como asesor del nuevo presidente en un puesto aún por determinar. Una vez completado este paso, se abrirá un plazo por si hubiera una candidatura alternativa, en cuyo caso habría elecciones. Esa posibilidad es altamente improbable, por lo que este piloto de 45 años será el encargado de hacer despegar al campeón de la Copa Europea.