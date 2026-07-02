España - Austria: la selección, a romper el maleficio de los cruces

España se mide este jueves a Austria en Los Ángeles en un encuentro en el que la Roja quiere dar un golpe de efecto y clasificarse para los octavos de final rompiendo la maldición con los cruces desde que quedó campeona del mundo en 2010.

En Brasil 2014, la selección no pasó de la fase de grupos, mientras que en 2018 en Rusia y 2022 en Qatar quedó apeada por la propia anfitriona y Marruecos, en ambos casos en la tanda de penaltis. España no quiere volver a fallar en una ronda tan inicial y seguir con su andadura en la Copa del Mundo rumbo a los octavos, donde jugaría en Dallas contra el ganador del Portugal-Croacia.

Alineaciones probables del España - Austria / SPORT

La selección llega en un buen momento de confianza. Futbolísticamente ha dejado más dudas, aunque en el seno del equipo español la confianza está elevada. De la Fuente sigue tranquilo y creyendo en sus jugadores, pese a que desde España lleguen voces críticas hacia el juego del equipo.

España se moverá de nuevo alrededor de la figura de Lamine Yamal. El delantero del FC Barcelona es el crack del equipo y el encargado de marcar las diferencias, bien arropado por el resto de compañeros como Pedri o Dani Olmo.

La selección quiere demostrar que si tiene el cartel de favorita en esta Copa del Mundo es por algo y no caer en las primeras de cambio como le ha pasado a otras selecciones poderosas como son el caso de Países Bajos, Alemania y el sufrimiento que tuvo que superar Brasil frente a Japón.

El sueño de la segunda estrella está muy vivo. España se ha preparado bien y su tono físico es elevado, más allá de las bajas que pueda tener, sobre todo la de Nico Williams. El equipo pierde a uno de sus aviones, pero ya se ha habituado a jugar sin él en la banda izquierda.

Pero más allá de los jugadores, España tiene una forma concreta de jugar que le ha caracterizado y no puede perder. Si la Roja tiene el balón, manda, filtra pases por dentro y sabe buscar a los extremos cuando es necesario, se llevará el gato al agua.

Pedri, durante el España-Arabia Saudí / Europa Press

Rangnick, maestro de Flick

Por su parte, en Austria su gran estrella está en el banquillo. El técnico alemán Ralf Rangnick, de 68 años, que inspiró a Joan Laporta para fichar a Hansi Flick por el Barça y que ha logrado clasificar a la selección centroeuropea para una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Austria es un equipo atrevido, propio de la escuela alemana que propone Rangnick, con una presión alta y mucha intensidad. La capacidad física es muy elevada y España deberá contrarrestarla con el balón en los pies. La calidad en el desplazamiento del balón y la definición debe marcar las diferencias.

Argentina 1978

El único precedente entre ambas selecciones en un Mundial fue en Argentina 1978 y Austria se llevó el gato al agua por 2-1 con un tanto del que fuera goleador barcelonista Hansi Krankl. España cayó en la primera fase en un torneo en el que empató con Brasil y ganó a Suecia, pero no le resultó suficiente parea pasar

El pasado de Austria es destacable y ha vuelto a renacer ccon Rangnick. Sus jugadores más destacados son Sabitzer, un habilidoso centrocampista del Borussia Dortmund, y el gigante Arnautovic arrbia. El delantero de 37 años que milita en el Estrella Roja es aún una amenaza constante.

Los austriacos pasaron por los pelos en su grupo con un gol en el tiempo de descuento frente a Argelia, mientras que el primer puesto fue para Argentina, que venció al rival de España con solvencia (2-0) su encuentro con un doblete de Leo Messi.

Posibles alineaciones

España: Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena

Austria: Schlager; Stefan Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Schlager; Laimer, Schmid, Sabitzer; y Marco Arnautovic

Árbitro: Glenn Nyber (Suecia)

Estadio: Estadio de Los Ángeles. 21.00 h.

Televisión: La 1 y DAZN

Fuente: Sport