Nace León, el segundo hijo de la atleta gallega Ana Peleteiro

Ana Peleteiro ya es madre por segunda vez. La triplista de Ribeira anunció este 1 de julio el nacimiento de León Compaoré Peleteiro, su segundo hijo junto a su marido, el también atleta y entrenador Benjamin Compaoré.

La deportista gallega comunicó la noticia en Instagram con varias imágenes familiares y un mensaje íntimo en el que se refirió al recién nacido como su «bebé arcoíris», llegado, escribió, «bajo la magia de la Luna de Fresa».

La llegada de León abre una nueva etapa para la familia Compaoré Peleteiro, que ya tenía una niña, Lúa, nacida en diciembre de 2022.

Ana Peleteiro y Benjamín / FDV

El nacimiento tiene además un significado especial para la pareja, después de haber compartido públicamente la pérdida de un embarazo anterior durante la semana 13 de gestación. Por eso, el mensaje de la atleta tuvo un tono especialmente emotivo: «El nacimiento con el que tanto soñamos».

Peleteiro, nacida en Ribeira el 2 de diciembre de 1995, ha construido una trayectoria deportiva marcada por el talento precoz, la ambición y una fuerte identificación con Galicia. Su gran momento olímpico llegó en Tokio 2020, disputado en 2021, donde se colgó el bronce en triple salto con 14,87 metros, récord de España.

L'atleta Ana Peleteiro / RFEA/SPORTMEDIA

Después volvió a demostrar su nivel internacional: fue sexta en París 2024, campeona de Europa al aire libre en Roma 2024 y campeona de Europa en pista cubierta en Glasgow 2019 y Apeldoorn 2025, además de subir al podio mundial bajo techo en Birmingham, Glasgow y Nankín.

La maternidad ha formado parte de su relato público en los últimos años. Tras el nacimiento de Lúa, Peleteiro regresó a la competición con éxito y convirtió su vuelta en una reivindicación de la conciliación en el deporte de élite. En 2024 decidió cambiar de etapa, dejar el grupo de Iván Pedroso y regresar a Galicia para entrenar con Benjamin Compaoré, su marido, con Ribeira como centro de una vida más familiar.