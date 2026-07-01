Tres muertos por asfixia durante la celebración de la victoria de México en dieciseisavos el Mundial

Tres personas han muerto por asfixia durante los celebraciones en la capital mexicana por la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, informó este miércoles el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Los fallecidos son dos mujeres, de 48 años y 19 años, y un hombre de 44.

“Desde el Gobierno de Ciudad de México estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario”, señaló en redes sociales la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Las autoridades detallaron que una de las emergencias tuvo lugar en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, donde fueron localizadas dos personas inconscientes. Al lugar del suceso acudió personal de atención de emergencias integradas por médicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno capitalina y policías, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladar a los pacientes a un hospital. Sin embargo, tras recibir atención médica especializada y maniobras avanzadas de reanimación, se confirmó la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, ambos ya identificados por sus familiares.

Además, una mujer de 48 años fue hallada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los facultativos le practicaron maniobras de reanimación y, posteriormente, fue trasladada a un hospital, donde finalmente falleció. Según el parte médico oficial, la causa de la muerte también fue asfixia.

El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y aseguró que brindará el apoyo necesario durante estos momentos. “Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, señaló Brugada.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, alrededor de un millón de personas se congregaron la noche del martes en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo por 2-0 de la selección mexicana frente a Ecuador, resultado que permitió al equipo avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo que organizan México, Estados Unidos y Canadá.