Isodoro Hornillos publica la historia novelada de Julia Vaquero

«Julia Vaquero ha aceptado reconstruir de manera íntegra su vida personal y deportiva», se anuncia en la promoción. No es una vida cualquiera. Vaquero es una de las mejores atletas españolas de todos los tiempos. Lo reafirman sus medallas y sus registros. Pero su carrera, igual que su historia más íntima, ha combinado esa gloria con el dolor, la pérdida y un proceso de redención que hoy afronta todavía. Todo eso lo relata Isidoro Hornillos, profesor universitario, investigador, entrenador, él mismo atleta y ex presidente de la Federación Gallega. Chámome Julia, se titula el libro.

No se trata de una biografía al uso. Hornillos ha optado por convertir todo el material que había recolectado en una novela, «respetando siempre la veracidad de los hechos», promete. No ha necesitado añadir ninguna ficción, más allá de la forma elegida. Vaquero, desde su infancia en una parroquia rural de A Guarda, ha experimentado felicidades y tragedias, esfuerzos y sacrificios, victorias y fracasos, como pocas deportistas. La sinceridad de la propia Julia al abordar su enfermedad mental es un factor clave.

El libro está pendiente de su presentación y se pondrá a la venta a mediados de julio en Amazon. El presidente del COE, Alejandro Blanco, firma el prólogo institucional y el periodista y escritor Ramón Loureiro, el literario. Hornillos ha renunciado a sus ingresos como autor en favor de Julia Vaquero.