Fabián Pais, piloto a los 17

El automovilismo gallego lleva décadas alimentándose de sagas familiares, de nombres que se transmiten de padres a hijos entre el olor a gasolina y el rugido de los motores. El último capítulo de esta tradición escrita en las cunetas está a punto de redactarse y tiene como protagonista a un joven vigués de tan solo 17 años. Fabián Pais, un nombre indisolublemente ligado al motor sport por herencia directa de su padre y su abuelo, se prepara para dar el salto definitivo en su prometedora carrera deportiva. No lo hará en un escenario cualquiera, sino en la cita de casa, el emblemático e histórico 59 Rallye Recalvi Rías Baixas.

La llamada del destino llegó de forma inesperada. Los planes iniciales de la temporada se vertebraban en torno al Campeonato de España de Rallycross (CERX). Sin embargo, la reciente cancelación de la tercera prueba puntuable en el circuito de Calafat obligó al joven piloto y a su equipo, Pais Automoción, a reaccionar con rapidez. Lejos de lamentarse, transformaron el contratiempo en una oportunidad de oro, reorientando el rumbo del año para propiciar uno de los debuts más ilusionantes y esperados del panorama automovilístico regional.

A pesar de sus 17 años y de encontrarse en los compases iniciales de su trayectoria, Pais ya sabe lo que es saborear el éxito en el plano nacional. En su corta pero intensa experiencia en el rallycross, concretamente en la cita celebrada en Castelo Branco, logró firmar una brillante segunda posición dentro de su categoría. Aquel podio en tierras lusas sirvió para refrendar el talento innato que lleva en los genes y para demostrar que el apellido que porta es sinónimo de velocidad, pero también de madurez al volante.

Para este exigente bautismo de fuego en las carreteras del Supercampeonato de España de Rallyes (SCER) , Fabián volverá a confiar en una montura bien conocida por él, el Dacia Sandero Eco Cup. Se trata de la misma unidad mecánica con la que deslumbró en la disciplina de circuito mixto y que cuenta con el firme respaldo de concesionarios de referencia en la comunidad como Rodosa.

Al volante y en el asiento de al lado

El debut, no obstante, encierra una de esas peculiaridades que engrandecen las historias del deporte base. Al no poseer todavía el carnet de conducir debido a su edad, las normativas de tráfico obligan a trazar una estrategia singular para los tramos de enlace. Mientras que Fabián será el encargado de exprimir el potencial del Dacia cuando el cronómetro se ponga en marcha en las especiales cronometradas, su copiloto, el experimentado Sergio Cancela Boga, tomará las riendas del volante en los desplazamientos por las carreteras públicas entre tramo y tramo. Una dupla avenida a la fuerza que combina la fogosidad de la juventud con la cabeza fría de la veteranía.

Fabián vive en una nube. «Es como es un sueño para mí. Yo siempre he querido correr, siempre he tenido la tradición en la familia. Al final lo llevas en la sangre. Pero tú también tienes que querer, tienes que dar el paso. He tenido la suerte de esta oportunidad». Reconoce que correr el Rías con tan solo diecisiete años es «un poco loco, la verdad, pero cada vez es algo más normal no tener carnet y poder correr. A veces es un poco hándicap para entrenar, al hacer las notas. No puedes conducir, solo tienes que leer la carretera a base de verla y no a base de sentirla conduciendo. ¿Pero de qué me voy a quejar?. Al final estoy corriendo el Rías con 17 años».

La edad no es lo único que destaca en la historia de Fabian Pais. «El tiempo pasa muy rápido. Aprendí a conducir en enero. Antes no había tocado un coche nunca. Me acuerdo de ver correr a mis tíos y yo era un chaval de 5 años. Ahora estoy aquí. Voy a estar corriendo en un rally con mis ídolos , a los que llevo viendo en las cunetas los últimos años. Realmente es brutal. Pero hay que tener los pies en la tierra, saber dónde está uno y llevar todo con cabeza».

Fabián, con su copiloto. / R. R.

Fabián tiene claro que en este Rías toca «aprender y acabar, sobre todo. No podemos pretender ir a pelear con los de arriba. No sería realista. Hay que tomárselo con ilusión, pero sabiendo cuál es el objetivo, que es acabar». El desafío que el joven piloto tiene por delante es mayúsculo. El Rallye Rías Baixas es conocido por la dureza de sus tramos, la cambiante adherencia de sus asfaltos y el altísimo nivel de los competidores que se dan cita bajo el paraguas de la Escudería Rías Baixas. Pasar de la corta y controlada distancia del rallycross a la resistencia física y mental que exige una prueba del SCER es un abismo que asustaría a cualquiera.

En el seno de la estructura viguesa reina el optimismo. El equipo ultima los detalles técnicos del vehículo con la mirada fija en los tramos de la comarca, buscando dar continuidad al ritmo de competición mostrado en sus anteriores apariciones en los circuitos. La meta final en el centro de Vigo sería la confirmación oficial de que la estirpe de los Pais tiene el relevo generacional más que asegurado. El motor corre por sus venas, y el asfalto del Rías dictará sentencia.