El CTM Mos hace historia en el Campeonato de España

El Club Tenis de Mesa Mos ha firmado una actuación histórica en la primera parte del Campeonato de España de tenis de mesa adaptado, una cita en la que compitieron deportistas con discapacidad y en la que la entidad logró unos resultados sobresalientes.

La gran protagonista fue Martina Sande, que hizo historia al proclamarse campeona de España en silla de ruedas, convirtiéndose en la primera mujer en lograr este título. Además, consiguió la victoria en la final ante el jugador paralímpico en París Francisco Javier López, trece veces campeón de España, en un triunfo de enorme prestigio.

También destacó la actuación de Sofía Freiría, que mejoró el resultado conseguido en la pasada edición y se proclamó subcampeona de España. La jugadora estuvo muy cerca del título, llegando a disponer de dos bolas de partido en una final muy igualada que finalmente cayó del lado de su rival.

Por su parte, la debutante Micaela Pasos firmó una brillante participación en su primer Campeonato de España, logrando un meritorio tercer puesto en clase 1 y dejando grandes sensaciones de cara al futuro.

Otro de los nombres destacados fue José Mario González, que regresaba a la competición nacional quince años después de su última participación en un Campeonato de España. En su vuelta, consiguió un excelente tercer puesto en clase 7, confirmando su gran nivel competitivo.

En cuanto a los debutantes, Mateo Sousa, el jugador más joven entre todos los participantes de pie, logró sumar una victoria en la fase de grupos antes de quedar eliminado, completando una actuación muy prometedora. Por su parte, Samuel Rodríguez cerró su participación con una sexta posición en clase 4, en una experiencia muy valiosa para su crecimiento deportivo.