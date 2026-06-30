Daniela Casal Iglesias, bronce en el Campeonato de España con ponis

La amazona gallega Daniela Casal Iglesias ha logrado la medalla de bronce en la categoría de Ponis C del XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis, celebrado en el Cerdanya Equestrian Center de Puigcerdà (Girona), uno de los citas más importantes del calendario nacional de base en disciplinas ecuestres.

Daniela, que compite habitualmente con su poni Enzo de la Eria, firmó en el arranque del campeonato un 65,123% de puntuación en la prueba infantil equipos, resultado que, sumado al resto de pruebas del campeonato, le permitió cerrar la competición con un total de 221,179 puntos y subir al podio nacional por primera vez en su carrera deportiva, por detrás de Laia Bosch Salom y Claudia Martín Daza.

Este resultado llega en la temporada de mayor proyección para la joven amazona, que en 2026 ha revalidado además su título de campeona gallega de Doma Clásica en categoría Ponis C por tercer año consecutivo (2024, 2025 y 2026), confirmándose como una de las principales referentes de su categoría en Galicia.

La trayectoria de Daniela muestra una progresión constante desde sus primeras competiciones: plata en la Copa Gallega de Doma Clásica y en el Campeonato Gallego Alevín en 2022; plata y bronce en categoría Ponis C y Alevín respectivamente en 2023; y los tres oros consecutivos que la han llevado, este año, a su primer podio en un campeonato nacional.