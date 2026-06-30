Ciclismo
El Vigo-Rías Baixas descubre la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria
El conjunto flúor participa por primera vez en esta ronda para escaladores
Llega julio, un mes cargado de carreras por etapas para el Vigo-Rías Baixas. La primera ronda del verano arranca este jueves y llevará a la estructura presidida por José Luis Chamorro a competir en territorio insular. Por primera vez en su historia, el equipo flúor formará parte del pelotón de la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria.
Esta cita histórica, que alcanza su 30ª edición, regresa al calendario Élite y Sub-23 después de 17 años de ausencia. Lo hace con un formato de tres jornadas y un recorrido ideal para escaladores. Para brillar en los puertos de Gran Canaria, el conjunto olívico estará liderado por un corredor de garantías cuando la carretera se pone cuesta arriba.
Los seis convocados
El madrileño Sergio Quevedo, de 22 años y que lleva desde 2023 defendiendo los colores del Vigo-Rías Baixas, encabeza un bloque que se caracteriza por su juventud. Los otros cinco componentes del ‘seis’ dirigido por Aitor Bugarín son todavía más jóvenes que su jefe de filas en esta vuelta. Pablo Polo, Guillem González y Trayden Jarrett están debutando esta campaña en la categoría, mientras que Iker Rodríguez cumple su segunda temporada como sub-23 y Álex Fajardo, la tercera.
El primer maillot de líder de la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria se pondrá en juego en una cronoescalada por equipos de 11 kilómetros entre Moya y Fontanales. Al día siguiente, el viernes, los corredores tendrán que subir dos puertos de 1ª categoría - Montaña Alta y Altos de Pinos de Gáldar- en un explosivo trazado de 76,5 km con llegada a Teror. Por último, la ronda concluirá el sábado con su etapa reina: saldrá de la capital de la isla y en 116 km camino de la meta de Arucas esperan las ascensiones al Mirador Pino Gáldar (1ª categoría), Alto Fagajesto (3ª) y Buen Lugar (1ª). El cierre de la ronda será retransmitido en directo por la Televisión Canaria.
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