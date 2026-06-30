Ciclismo
La Tirreno Apóstol, con participantes de cuatro nacionalidades
La prueba de ultraciclismo y gravel afronta un desafío de 500 kilómetros, 10.000 metros de desnivel positivo y un máximo de 60 horas
La cuenta atrás ha terminado. Este viernes, el emblemático Puente Romano de A Ramallosa será el escenario de la salida de Tirreno Apóstol 2026, la prueba gallega de ultraciclismo y gravel que volverá a reunir a un centenar de participantes para afrontar uno de los desafíos de resistencia y navegación más exigentes del calendario.
Los ciclistas dispondrán de un máximo de 60 horas para completar un recorrido de 500 kilómetros y cerca de 10.000 metros de desnivel positivo, atravesando algunos de los paisajes más espectaculares y menos conocidos de Galicia. El trazado recorrerá enclaves como A Guarda, Tui, Melgaço, Ribadavia, Beariz, Maceda, Laza, Verín, Ourense, A Estrada y finalizará en Santiago de Compostela, donde la meta estará ubicada en el Hotel OCA Puerta del Camino. La organización concentrará allí el centro neurálgico de la prueba y trasladará previamente a los participantes y su material hasta el punto de salida en A Ramallosa.
La edición de este año contará con la participación de ciclistas de cuatro nacionalidades diferentes: España, Portugal, Francia e Italia, un dato que confirma la creciente proyección internacional de Tirreno Apóstol. La prueba reunirá tanto a participantes nacionales como a corredores llegados del extranjero para afrontar una experiencia que combina resistencia, estrategia y aventura a través del territorio gallego.
Fiel a su esencia, Tirreno Apóstol apuesta por un formato de autosuficiencia, en el que cada participante deberá gestionar de manera autónoma su navegación, alimentación, descanso y estrategia para completar el recorrido dentro del tiempo establecido.
Con un límite de 100 inscritos, la organización mantiene un formato exclusivo y controlado que prioriza la experiencia deportiva y el descubrimiento del territorio, consolidando a Tirreno Apóstol como una de las pruebas de ultraciclismo y gravel con mayor personalidad del panorama nacional.
Sobre Tirreno Apóstol
Tirreno Apóstol es una prueba de ultraciclismo y gravel nacida en Galicia que combina aventura, autosuficiencia y descubrimiento del territorio. A través de un recorrido de larga distancia, invita a los participantes a superar sus límites físicos y mentales mientras recorren algunos de los paisajes más singulares de la comunidad gallega.
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