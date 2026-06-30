Sabina Mínguez, quinta en el Mundial Universitario

El Atlético Guardés sigue conquistando logros más allá de sus colores. Su portera, Sabina Mínguez, ha clasificado de la mano de la selección española en el quinto lugar del Campeonato del Mundo Universitario celebrado en Burdeos en las últimas semanas.

El conjunto nacional inauguró la lucha por revalidar la corona obtenida en el mismo torneo el año pasado con una racha inmejorable, superando la fase de grupos con pleno de victorias ante Alemania (21-18), Brasil (20-24) y República Checa (26-25). El camino se truncó, sin embargo, en el siguiente peldaño, cuando las Guerreras Universitarias cayeron en cuartos de final ante una selección polaca que se llevó el duelo en la segunda mitad (31-26).

Sabina Míguez. / Atlético Guardés

Tras la derrota, las de Joseba Rodríguez se resarcieron al obtener el mejor resultado posible en los últimos choques por la clasificación. Imponiéndose a las brasileiras una vez más primero y a China después, las españolas certificaron una quinta plaza que las mantiene como una de las selecciones más fuertes de la categoría. Un mérito al que la guardameta del Guardés, Sabina Mínguez, contribuyó con creces bajo palos, dejando grandes actuaciones como la del primer encuentro de fase de grupos ante Alemania, que saldó con 9 cruciales paradas.

El equipo miñoto consolida así su presencia en las competiciones internacionales una pretemporada más, al tiempo que continúa sirviendo como escaparate para que sus atletas puedan demostrar su valía y dar el salto a las selecciones españolas absolutas, llevando el nombre del Guardés de la mano de las Guerreras.