El Mercantil de Vigo hace historia

El Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo ha firmado una actuación histórica en el Campeonato de España Juvenil de Pickleball, celebrado en Arganda del Rey, al convertirse en la única escuela del país con representación en las finales sub 14 de las tres modalidades: dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto.

Escenario del Campeonato de España Juvenil. / FDV

El gran protagonista fue Hugo Nogueira, que se proclamó campeón de dobles masculino formando pareja con el ferrolano Lucas Faraldo. Hugo volvió a subir al podio junto a Ariadna Pazos, también del Mercantil, al proclamarse subcampeones de dobles mixto. La expedición viguesa completó su actuación con el subcampeonato de España de dobles femenino, logrado por Martina González y Ariadna Pazos, que llegaron a disponer de dos bolas de partido.