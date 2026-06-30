Pereira: «Completaremos una gran plantilla»

El Coruxo comienza la casa por los cimientos y ayer hacía pública la renovación de Javi Pereira como entrenador del primer equipo. Era un secreto a voces y se esperaba desde hace mucho tiempo el anuncio. Y es que el trabajo de Pereira con el equipo fue de menos a más la temporada pasada, consiguiendo llevar al equipo al play off de ascenso.

El técnico vigués apunta: «Sobre todo quiero dar las gracias al presidente por confiar y permitirme seguir otro año más en el Coruxo, lo que para mí, evidentemente, es una satisfacción enorme. Va a ser una campaña completamente diferente por el hecho de que cambian la composición de grupos. Ya no competimos contra Castilla y León, sino que jugamos contra el País Vasco, y eso va a cambiar bastante el panorama. Intentaremos aprender, seguir disfrutando del proceso y quedar lo más arriba posible, que de eso trata este deporte».

Sobre el equipo que quiere para la próxima campaña, indica: «Nuestra idea es seguir apostando por la misma línea del año pasado. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico estamos muy unidos y la intención es continuar respaldando a gente joven que consideremos que tiene potencial para crecer y desarrollarse, ayudándoles nosotros a que eso suceda y construyendo los escenarios idóneos para que exploten todas sus capacidades».

«La idea, tal como hicimos el año pasado, es encontrar futbolistas que puedan darnos ese salto de calidad y que, preferiblemente, ya hayan participado o tengan experiencia en el grupo en el que jugamos, ya que consideramos que así la adaptación es mucho más sencilla», amplía Pereira y concreta: «El objetivo es asegurar esa continuidad con el mayor número de jugadores posibles. Evidentemente, a quien quiera crecer hay que ayudarle a hacerlo, e intentaremos traer a futbolistas que de verdad quieran estar aquí, desarrollarse con nosotros y aportarnos ese plus de calidad con experiencia en el grupo. Estamos trabajando firmemente en ello; aún es muy temprano para concretar todas estas cosas, pero me imagino que, por el camino que vamos, completaremos una buena pretemporada y una gran plantilla».