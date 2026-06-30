Cristian Ortega se reencuentra con el triunfo en las aguas del Miño

Éxito de participación y de nivel deportivo en la primera prueba puntuable del Campeonato de España de T-850/GT-60 y la juvenil del GT-15, celebrado este fin de semana en la localidad de Tui, sobre las aguas fronterizas del Miño con Valença.

Jornadas intensas entre verificaciones técnicas, realizadas por los especialistas de las Reales Federaciones Española y Gallega de Motonáutica, convocantes del inicio de la competición a nivel nacional, validando hasta 7 mangas, cuatro del lado de las T-850 y GT-60 y las tres restantes trazadas por los GT-15.

El guadalajareño Cristian Ortega volvió a reencontrarse con el éxito, después de los obtenidos en 2021 y 2023, llevándose en este 2026 la titularidad de las cuatro mangas disputadas, coronando, una vez más, el podio tudense con 1.600 puntos. La segunda plaza fue para otro de los grandes pilotos del panorama nacional, el tarraconense Héctor Sanz, que también realizó un extraordinario campeonato con dos segundos y dos terceros, dejando registrados 1.050 puntos. Y el bronce fue para el malacitano Christopher Burgess, con dos segundos y un tercero, no puntuando en la primera prueba debido a un fallo mecánico, con 825 puntos.

Navegación perfecta

Respecto a la categoría juvenil de los GT-15, triunfo para el moañés Leo Balca, con tres primeros registros que navegó a la perfección, con una embarcación bien reglada y sin fallos, siendo una de las claves de su éxito y dejando en el haber 1.200 puntos. Le siguió el francés afincado en Alicante Mateo Nedelec, con tres terceros y 675 puntos, siendo bronce la malagueña África Ríos, con dos segundos y una manga no contabilizada por problemas mecánicos, con 600 puntos.

El representante gallego, bajo el patrocinio de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, el tudense Alberto Estévez, fue cuarto, en su estreno en competición deportiva y todavía, en sus primeros contactos con la embarcación, con 596 puntos.

Podio GT 15. / Juan Caballero

La entrega de premios se celebró en las inmediaciones de la Comandancia Naval del Miño, con la presencia del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; la del propio comandante, el capitán de corbeta Víctor García; y la secretaria de la Real Federación Gallega de Motonáutica, Ana Iglesias.

La segunda prueba del calendario oficial se va a disputar el próximo 25 julio en el municipio valenciano de Riba Roja; la tercera el 22 de agosto en Navia (Asturias); y la última el 30 de octubre, en Arcos de la Frontera, Cádiz.