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Baloncesto

Éxito de participación de Basket na Rúa

Más de 300 chicos y chicas disfrutaron en las pistas de Castrelos

Uno de los partidos en Castrelos.

Uno de los partidos en Castrelos. / Basket na Rúa

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R. V.

Nuevo éxito de Basket na Rúa, que en su quinta edición se ha consolidado como una de las citas de referencia en la temporada veraniega de la modalidad 3x3. Las pistas de Castrelos acogieron a un total de 66 equipos, con más de 300 chicos y chicas de las categorías minibasket, infantil, cadetey júnior, que era la novedad.

El público, disfrutando en las gradas.

El público, disfrutando en las gradas. / Basket na Rúa

«Otro año más nos hemos superado. Tremenda la acogida de público y participación», celebra Pucho Lucio, uno de los organizadores. «Niños y niñas, padres y adolescentes disfrutaron de un fin de semana de baloncesto al aire libre en el mejor lugar posible, en un entorno natural». Destaca también «el nivel baloncestístico, de lo mejor de Galicia en edades de formación. Estamos superorgullosos».

Mate de uno de los participantes.

Mate de uno de los participantes. / Basket na Rúa

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