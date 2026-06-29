Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaDependencia GaliciaConflictos docentesReto viviendaBandas latinasPlus Bomberos XuntaCelta: deberes pendientes
instagramlinkedin

FÚTBOL

El Real Madrid confirma que Nico Paz se queda en el Como italiano una temporada más

El club blanco no especifica la operación que ha cerrado con el club de Cesc Fábregas para que el argentino esté otra campaña en Italia

Nico Paz, durante un partido con el Como.

Nico Paz, durante un partido con el Como. / AFP7 vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid ha confirmado que el argentino Nico Paz seguirá en el Como una temporada más. El club blanco ha emitido un comunicado en el que no específica el tipo de operación que ha cerrado con los italianos ni el precio del posible traspaso, limitándose solo a informar que el futbolista estará a las órdenes de Cesc Fábregas el próximo curso, como el presente, en el que ha conseguido ganar la plaza de Champions y la internacionalidad del jugador con la selección argentina, con la que está disputando el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Este es el comunicado emitido por el Real Madrid:

El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano.

Noticias relacionadas

Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
  2. Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
  3. «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
  4. Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
  5. Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
  6. 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
  7. El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira
  8. Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta

El Sporting pesca por tercera vez en la cantera del Celta: Dani Noya, primer fichaje de los asturianos

El Sporting pesca por tercera vez en la cantera del Celta: Dani Noya, primer fichaje de los asturianos

Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas

Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas

Xuntos Saborea Galicia

Pablo Prieto, sen rival para continuar como presidente da Federación Galega

Pablo Prieto, sen rival para continuar como presidente da Federación Galega

Ruta Quetzal: aproximación al marisqueo y paseo hasta la atalaya de Urraca

Ruta Quetzal: aproximación al marisqueo y paseo hasta la atalaya de Urraca

El mundo de infancia de Carmen Martín Gaite en Piñor

El mundo de infancia de Carmen Martín Gaite en Piñor

Moaña atajará, con una obra en la terraza, las humedades que sufre la Galiña Azul de Quintela

Moaña atajará, con una obra en la terraza, las humedades que sufre la Galiña Azul de Quintela

Las inundaciones en la Rúa do Santo de Pontevedra ya tienen caducidad: el mes de septiembre

Las inundaciones en la Rúa do Santo de Pontevedra ya tienen caducidad: el mes de septiembre
Tracking Pixel Contents