Vela
El Real Club Náutico de Vigo levantó en Vilagarcía la Copa Galicia de clubes
Los representantes olívicos se impusieron en las clases Optimist, ILCA y Vaurien
Isabel Cabello fue la mejor regatista femenina y Guillermo García, de la general masculina
El Real Club Náutico de Vigo arrasó en la Semana Galega da Vela, en Vilagarcía, imponiéndose en varias clases (Optimist, Vaurien, 420 e ILCA) y en el global de la general por clubes y en la clasificación de mejores regatistas.
Con la celebración de la Medal Race, una regata final con doble puntuación, este domingo concluyeron los tres días de competiciones, organizadas por la Real Federación Galega de Vela en el Centro Galego.
En la categoría de la vela infantil, los Optimist, el triunfador en Sub-16 masculino fue Guillermo García Pillado, del Real Club Náutico de Vigo.
En ILCA 4, la Medal Race no alteró los resultados previos también el Náutico se impuso con Alejandro Pérez, mientras su compañero de equipo, Roque González-Llanos, era segundo. En féminas… también: Ana Costas. En ILCA 6, plata y bronce para el Náutico con Miguel Rey Sherevera y su hermano Ramón.
En 420, Luis Wizner y Celia de la Fuente (RCN Vigo) acababan campeones, seguidos por Paco Riveras (RCN Vigo) y Gonzalo Silveira (CM Canido) y Bruno Maure y Javier Ríos (RCN Vigo).
Victoria en todas las mangas
En Vaurien éxito rotundo para Pablo Cabello y su hija Isabel, del Náutico de Vigo, que ganaron todas las mangas, incluida la Medal Race y reeditaron el título de 2025. El festival vigués siguió con Nicolás Souto y Martín Pérez, subcampeones. Campeonas femeninas fueron Mencía García (RCNV) y Jimena Abril (CV Fluvial de As Pontes).
En la Copa Galicia de Snipe, Luis Wizner y Paco Riveras, que doblaron competiciones en aguas arousanas, eran terceros.
Y con tal despliegue de resultados, el Náutico tuvo una compensación mayor: se llevó la Copa Galicia de clubes y la clasificación general individual: Guillermo García e Isabel Cabello ganaban la copa gallega en categoría masculina y femenina.
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