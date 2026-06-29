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Fútbol

Pablo Prieto, sen rival para continuar como presidente da Federación Galega

Será nomeado oficialmente para o periodo 2026-2030 o vindeiro 7 de xullo

Prieto recibe felicitacións.

Prieto recibe felicitacións. / Futgal

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R. V.

Pablo Prieto Perille foi aclamado este luns como presidente da Real Federación Galega de Fútbol pola nova Asamblea Xeral que unha vez constituida deu o seu respaldo unánime a Prieto, que foi o único candidato que se presentou ás eleccións á presidencia.

Deste xeito a RFGF dalle continuidade a un proxecto iniciado por Rafael Louzán a principios de 2015 e que foi continuado por Pablo Prieto unha vez que Louzán foi elixido presidente da Federación Española. Agora, o ferrolán será presidente logo de superar un proceso electoral no que contou co respaldo unánime de todo o fútbol e o fútbol sala de Galicia.

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Asistentes á asamblea.

Asistentes á asamblea. / Futgal

Pablo Prieto dirixiuse aos asambleístas nunha primeira intervención como presidente provisional, posto que agora ábrese un prazo dunha semana para a presentación de posibles recursos e será o 7 de xullo cando será proclamado oficialmente presidente e tomará posesión do cargo. No seu discurso aproveitou para dar as gracias a todos os clubs, futbolistas, árbitros e adestradores que lle mostraron o apoio e “o meu equipo directivo por acompañarme neste proceso”. Quixo tamén acordarse de Rafael Louzán “pola confianza depositada na miña persoa e polo legado que nos deixou”.

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