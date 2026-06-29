Miguel Domínguez lleva al Vigo-Rías Baixas al podio del Campeonato de España

Segundo año consecutivo con un resultado histórico para el Vigo-Rías Baixas en el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera. Si en 2025 el ahora profesional Adrián Fajardo se proclamó campeón estatal de contrarreloj sub-23 en Granada, este sábado Miguel Domínguez se colgó la medalla de plata en la prueba en ruta sub-23 disputada en Sabiñánigo. El corredor castellanoleonés de la estructura presidida por Jose Luis Chamorro firmó una carrera colosal en el exigente circuito oscense.

Los primeros clasificados cruzaron la línea de meta de uno en uno, muestra irrefutable de los infernales que resultaron los 157 kilómetros bajo un calor sofocante y sin un instante de tregua en el desarrollo de la prueba. Las ascensiones en el tramo inicial a Formigal y Hoz de Jaca formaron un corte delantero de 16 unidades. Ese grupo hizo camino y entre sus componentes estuvo Miguel Domínguez como único representante de la selección de Castilla y León.

Miguel Domínguez, en meta. / Aritz Arambarri

El salmantino, revelación el pasado verano y al que este año no acababan de salirle las cosas, demostró en la última vuelta al circuito que era uno de los ciclistas más fuertes de este campeonato. Junto a Manuel Sanroma (Castilla-La Mancha) protagonizó una vibrante persecución entre dúos, intentando dar caza a Marc Rubirola (Cataluña) y Adriá Regada (Andorra). El tremendo desgaste provocado por ese pulso ofreció un desenlace agónico, con la ruptura de las parejas y cada corredor rodando en solitario como si se tratara de una contrarreloj individual.

Miguel Domínguez no pudo seguir la rueda de Sanroma, que finalmente se hizo con el título por 19 segundos de ventaja sobre Regada, y concluyó a 32 segundos del ganador tras superar en la aproximación a la línea de meta a un desfondado Rubirola. Tercer puesto en la carrera y medalla de plata para el ciclista del Vigo-Rías Baixas dado que el segundo clasificado no contaba para el Campeonato de España y sí para el de Andorra.

Cuarteto del Rías en élite. / Lucas Abad

Esta extenuante prueba también la completó otro corredor flúor, Alberto Domens, ocupando la 27ª plaza con el maillot de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Sergio Quevedo (Comunidad de Madrid) y Álex Fajardo (Castilla-La Mancha) se retiraron después de cumplir con las misiones asignadas por sus seleccionadores autonómicos.

Juan Estevan, décimo en Élite

Con cuatro representantes también contó al día siguiente el conjunto olívico en la carrera de fondo para élites y profesionales. Tomaron la salida este domingo Fran Rus, Gabriel RodasVicent Izquierdo y Juan Estevan. Este último logró terminar los 211 km. Lo hizo como décimo clasificado Élite en su primer Campeonato de España de Carretera.