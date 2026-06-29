Doble representación del Cíes en el Mundial

Los volantistas del Badminton Cíes Nikol Carulla y Jacobo Farnández han conseguido plaza en el Campeonato del Mundo Absoluto, que se disputará en Nueva Delhi del 17 al 23 de agosto. En la lista definitiva, Nikol aparece en el puesto 33 de la prueba de dobles femenino, formando pareja con la ibicenca Carmen Jiménez. Jacobo es 42º del dobles masculino con el alicantino Alberto Perals, entre las 48 parejas con derecho a participar.

Nikol y Carmen han visto recompensado su puesto 71 del ranking mundial que les ha dado la clasificación sin tener que acceder desde la lista de reservas como el año pasado. Para Jacobo y Perals, que también acceden directamente por su puesto 91 del ranking mundial, será su primera participación en un Mundial absoluto, que viene a refrendar su buen año y especialmente su noveno puesto en el pasado Campeonato de Europa.

Ambas parejas afrontan este reto con la ilusión de codearse con las mejores duplas del mundo y de ser capaces de superar la ronda inicial de treintaidosavos de final para poder enfrentarse después a una pareja top 16 del mundo.

Buen resultado en Bolzano

Por otra parte, Jacobo disputó el pasado fin de semana, en la localidad italiana de Bolzano, el Yonex Italian Open 2026, donde alcanzó, junto a Perals, un meritorio quinto puesto, siendo derrotados en los cuartos de final por los vencedores finales del torneo, los alemanes Marzuan y Sonnenschein, por un ajustadísimo marcador de 19-21 y 18-21.

Nikol y Jacobo ya no volverán a competir en las próximas siete semanas hasta el Mundial. Entrenarán en el CAR de Madrid en el mes de julio y realizarán una concentración en La Nucía en agosto antes de viajar a la India.