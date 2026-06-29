Hugo Muñoz otorga a Picusa Academy su primera medalla en el Campeonato de España

A la tercera fue la vencida para Picusa Academy en el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera. El equipo con sede en Mos logró en su tercera temporada compitiendo en la categoría Júnior su primera medalla en la gran cita del ciclismo estatal. Su corredor Hugo Muñoz, representando a la selección de Castilla y León, conquistó la presea de bronce en la carrera en ruta celebrada el viernes en la localidad oscense de Sabiñánigo.

La escuadra mosense contó en este evento con ocho ciclistas convocados por sus federaciones autonómicas. Dos de ellos, Hugo Muñoz y el gallego Lucas Blanco, estuvieron presentes en la escapada de una veintena de unidades formada en el tramo inicial de los 129,7 kilómetros. Una vez que el grupo se consolidó en cabeza, Hugo Muñoz se distanció del resto de fugados junto a Darío Gimeno (Cantabria) y Jose Vega (Andalucía). A la altura de este trío acabaría llegando el gran favorito al triunfo, Benjamín Noval (Asturias), que había saltado desde el pelotón y superado a todos los corredores que ejercían de puente.

El imparable ritmo del asturiano quien más lo aguantó, antes de también ceder, fue Darío Gimeno. Por detrás de los dos primeros, Hugo Muñoz y Jose Vega se entendieron a la perfección hasta los últimos metros y en la subida que conducía a meta el castellanoleonés se impuso al andaluz para adjudicarse el bronce. La carrera únicamente la terminaron dentro del tiempo de control 22 ciclistas. El coruñés Lucas Blanco, 19º clasificado en su primer año en la categoría, firmó el mejor resultado de Galicia.

A por la Copa de España

El podio conquistado por Hugo Muñoz en Sabiñánigo da continuidad a su gran temporada. En su segundo año en las filas de Picusa Academy, está metido de pleno en la lucha por la general de la Copa de España. A falta de dos carreras puntuables, ocupa la segunda posición a 1 punto del líder Darío Gimeno. Este sobresaliente rendimiento le ha llevado a debutar con la selección española el pasado mes de marzo en la E3 Saxo Classic belga.

El otro resultado destacado de la estructura pontevedresa en el Campeonato de España correspondió a Adrián Prieto. El bañezano, compañero de selección de Hugo Muñoz, marcó el noveno mejor tiempo en la contrarreloj individual de 18,6 km que se disputó el jueves, en la víspera de la prueba en ruta. En esta modalidad Galicia apostó por alinear en exclusiva a corredores de Picusa Academy: Rodrigo García se clasificó 21º, Lucas Blanco 24º y Xián Alvariño 31º.