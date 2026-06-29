Balonmano-División de Honor Femenina
África Sempere recibe la medalla e insignia de bronce de la Federación Española
El galardón reconoce su labor y trabajo hasta su retirada de las pistas el pasado curso, así como su regreso puntual para cubrir la baja de Cristina Cifuentes y coronarse campeona de la EHF European Cup
El Atlético Guardés ve reconocida a nivel nacional la trayectoria de una de sus jugadoras insignes. Hace unas semanas, África Sempere fue premiada con la medalla e insignia de bronce 2026, tercer galardón en la categoría de jugadores y jugadoras de los Premios Nacionales que la Real Federación Española de Balonmano entrega al final de cada temporada.
Este mérito llega como colofón a la carrera deportiva de una de las atletas con mayor recorrido en el club miñoto. En mayo de 2025, después de 15 años de carrera (ocho de los cuales militó en el Atlético Guardés), Sempere anunciaba su retirada del balonmano profesional, poniendo fin a un exitoso periplo en el que logró coronarse con una Liga (2016/2017) y una Supercopa de España (2021/2022); además de hacerse un nombre como una de las mejores pivotes del balonmano estatal. Su salida de las pistas alcanzó un paréntesis a finales del 2025, cuando la ilicitana decidió volver de su retiro para cubrir la baja de su amiga Cristina Cifuentes en el que había sido el club de su vida. Y lo hizo de la mejor forma posible: aportando de manera fundamental al grupo, tanto en lo deportivo como a nivel humano, y conquistando el segundo título de la historia guardesa con una EHF European Cup 2025/2026 que la convierte, además, en la balonmanista más laureada de la historia de la entidad.
Por todo ello, la federación quiso reconocer este recorrido, su labor y su trabajo por el deporte durante tantos años, otorgándole una medalla e insignia de bronce que comparte con otras nueve premiadas, entre las que se encuentran las también exguardesas Estela Doiro y Jennifer Gutiérrez. Sempere recogió el galardón en persona el pasado 20 de junio, en la gala celebrada en el Teatro Circo de Orihuela.
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