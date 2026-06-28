La UD Mos rinde tributo a su historia

La Unión Deportiva Mos escribió una de las páginas más emotivas de su historia este sábado con la celebración de su 50 aniversario en el Campo Municipal das Baloutas. Cientos de personas participaron en una jornada de reencuentros, recuerdos y reconocimientos que sirvió para rendir homenaje a las generaciones que, desde 1976, han convertido al club en un referente deportivo y social en el municipio.

El acto institucional reunió a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; al vicepresidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, ​​Fernando Iglesias; al delegado federativo en Vigo, Borja Arca; al consejero del Celta, Sergio Álvarez, y a la jugadora del Celta, Ana Toubes, al responsable del Servicio Provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides, así como a representantes del deporte y sociedad de Mos.

Uno de los momentos más emotivos de la mañana fue el homenaje a quienes ya no están entre nosotros, pero que con su entrega desinteresada hicieron posible el nacimiento y la consolidación de la entidad. Durante el acto se recordó a Antonio Sío, Francisco Méndez, Rafael Orge, Modesto Orge, Manuel Caseiro, Jaime Leirós, Severino Bacelo, Jesús Sío, Aquilino, Celso Sío, Olegario Rodríguez Pérez (presidente honorario), Alfonso Rodríguez y Gonzalo Iglesias. Sus nombres quedaron para siempre ligados a la historia de un club que creció gracias al trabajo silencioso de tantos voluntarios que dedicaron su tiempo, entusiasmo y esfuerzo a construir un proyecto para las futuras generaciones.

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También se hizo entrega de obsequios conmemorativos a expresidentes de la entidad, como J. Antonio Blanco, Francisco Méndez, Jaime Leirós, Pedro Lago, José Ricón, Eugenio González “Nuco”, José Areal y el actual presidente Pablo Alonso.