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Triatlón

Susana Rodríguez Gacio conquista la tercera cita de las Series Mundiales en Montreal

Exito de las viguesa dos semanas después de lograr el título europeo

Susana Rodríguez y Sara Pérez, durante el segmento de bicicleta.

Susana Rodríguez y Sara Pérez, durante el segmento de bicicleta. / CSD

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R. V.

Susana Rodríguez Gacio, con Sara Pérez como guía, ha reconfirmado que ha superado la lesión en la banda iliotibial que la obligó a pasar por quirófano en abril. La viguesa, apenas dos semanas después de conquistar en Tarragona su séptimo título europeo, ha ganado la tercera cita de las Series Mundiales en Montreal (Canadá).

Gacio competió con otras ocho rivales en la categoría PTV1, destinada a deportistas con discapacidad visual. La gallega marcó el ritmo desde el segmento de natación, seguida de cerca por la estadounidense McLain Hermes y la brasileña Leticia Freitas.

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Buena primera transición de Gacio –un momento especialmente delicado por la inactividad desde la operación–, que vio cómo la alemana Anja Renner lideraba en la bicicleta. Pero la viguesa, la más consistente de todas, marcó diferencias en la carrera a pie para cruzar la meta en 1:03:48 por delante de Renner (1:05:51) y Hermes (1:06:07).

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