Samertolaméu golpea primero

La tripulación de la SD.Samertolaméu-Oversea, se proclama campeón de la VIII Bandera Cidade de Narón celebrada en aguas de A Ensenada de A Gándara de la villa herculina y se lleva la primera victoria de una larga Liga de Traineras 2026 que se inició ayer en aguas de la villa coruñesa.

Los diez equipos de la Serie A, se distribuyeron en un sorteo inicial con dos mangas de tres y una última de cuatro tripulaciones. En la primera compitieron Samertolaméu-Oversea, Mugardos y Castropol. En la segunda, Cabo da Cruz, Narón y Cesantes y en la última Mecos, Tirán-Pereira, Bueu-Simei y Cabana-Ferrol.

Naturalmente hay que decir que faltaron en esta división A, con respecto al año anterior, Chapela-Wofco y Ares, que esta temporada compiten en la ACT al haber ascendido en el play-off de 2025. Pero estas ausencias no han restado competencia e igualdad deportiva entre los diez protagonistas de este año en la serie A. Sin embargo, Chapela-Wofco sí se ha inscrito en la serie B de la Liga y en la femenina, por lo que habrá que contar con los chapeleiros hasta el banderazo final, como nos tienen acostumbrados.

Tres series

Las tres series unas más competidas que otras, señaló a los esperados favoritos de esta temporada y pronto empezaron destacando Samertolaméu-Oversea, Cabo de Cruz, Mecos y Tirán-Pereira, que coparon las cuatro primeras posiciones en la general. Sin que ello signifique menor poderío de Mugardos, Bueu-Simei, Narón, Cabana-Ferrol, Cesantes-Rodavigo y el asturiano Mar de Castropol que no empieza bien la Liga ocupando la última plaza general, pero quedan muchas regatas por delante.

En la primera manga de las tres destacó especialmente Samertolaméu-Oversea que puso proa de victoria desde las primeras paladas, superando claramente a sus adversarios. Fue una lucha contra el cronómetro de los de Meira en una regata en solitario que les llevó a una victoria clara y contundente fijando un crono (20.48:76) como un gran reto, segundo entró Mugardos y tercero Castropol.

En la manga siguiente la victoria se la llevó un Cabo de Cruz, rotundo y concluyente que pronto se fue en solitario, sin que Narón ni Cesantes-Rodavigo pudieran restarle metros y segundos al crono (20.51:54).

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Y en la tercera y última serie Mecos y Tirán-Pereira pusieron la emoción y la competitividad. Las últimas paladas de Mecos fueron decisivas y cruzaron la meta en primera posición entrando segundo Tirán-Pereira a un barco de diferencia, seguidos más atrás por Bueu-Simei y Cabana-Ferrol. Pero el tiempo fijado por los vencedores de esta tercera manga se quedó por debajo del fijado por los de Meira en la primera manga y la victoria absoluta fue para Samertolaméu-Oversea.