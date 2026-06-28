Máis que Auga asiste al partido más largo de la historia

Brais Rey, Martín Domínguez, Jorge Bigotes y Pablo Santos lograron ayer en Máis que Auga Barreiro el récord mundial del partido de pádel más largo de la historia. Un total de 41 horas de juego, con sus pausas habituales, y un resultado final de 57-43 a favor de Brais y Martín, tras disputar 100 sets. A pesar del enorme esfuerzo realizado, los cuatro jugadores terminaron en muy buenas condiciones e incluso disputaron los últimos puntos con intensidad, impulsados ​​también por el apoyo del público.

Al finalizar, se produjeron abrazos entre los cuatro jugadores, culminando un reto que difícilmente olvidarán. Posteriormente, en presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y del concejal de Deportes, Manel Fernández, se entregó el cheque solidario de 1.230 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer. Porque, además del reto deportivo, la iniciativa tuvo un importante componente solidario. Por cada dos minutos de juego, la organización donó un euro a la Asociación Española Contra el Cáncer, hasta alcanzar un total de 1.230 euros recaudados.