Dominio canario en la ría

Terminó la tercera y última Copa de España de Kayak de Mar 2026, que organizaron el Club Marítimo de Vigo, el Club de Piragüismo Olívico y la Sociedad Marinetea, con la dirección deportiva de la Federación Española de Piragüismo y de la Federación Galega de Piragüismo, estando inmersa en la Semana Abanca 2026. Han sido tres jornadas si sumamos la del viernes, dedicada a los entrenamientos, con un tiempo veraniego. Varios cientos de palistas se jugaban doce plazas (seis chicos y seis chicas) para participar en el Campeonato de Europa-Ocean Race de Kayak de Mar, que tendrá lugar en la Bretaña francesa, en Brest.

Algo más 500 inscritos, con muchos deportistas de Canarias, Valencia, Baleares y en general todo el Levante español, que tuvieron dos pruebas de especial interés: en jornada sabatina la prueba reina, con 15 Km y unos 300 palistas (SS1). Se celebró con vientos de 10 a 12 nudos, lo que dificultó a muchos el largo trazado. Ya el domingo, la prueba de 6 km, con vientos suaves también del noroeste (con competición para los SS2). Y lo que es lo curioso de los deportes de mar: el sábado por el fuerte viento se produjo un retraso de más de una hora en la programación y el domingo por su suavidad, el retraso se tornó en cambio en adelanto.

Homenaje a Humberto Fernández / Moebius

Antes de iniciarse la clausura de la Copa de España, se celebró un homenaje emocionado a Humberto Fernández, fundador y presidente del club coruñés de Piraguismo Serra de Outes. fallecido recientemente. En el acto estuvieron presentes familiares y amigos. Se cerró, tras celebrars un minuto de silencio, con una atronadora ovación por parte de los numerosos deportistas asistentes.

Acto de clausura

El acto de clausura celebrado en las instalaciones de la ETEA fue presidido por el concejal vigués Gorka Gómez Díaz. El protagonismo lo tuvieron los representantes canarios, en especial Marlines de Lanzarote, que se imponía en las tres clasificaciones: Promesas con 1.302 puntos, Master con 1.645 y en la categoría absoluta, en la que totalizaban 4.166 puntos.

Otro de los clubes muy destacados fue el Club Amigos del Piragüismo de Las Palmas, que se hacía con dos medallas de plata en la clasificación por clubes. Completaban los premiados en el medallero los vigueses del Kayak Vigo con dos bronces, los mallorquines del Club de Mar con una plata y los piragüistas de Sanlúcar de Barrameda, con el bronce restante.

Salida de los 6 km. / Moebius

Comienzo por todo lo alto de la Semana Abanca en aguas de la ría viguesa, en resume, con esta disputa del Trofeo Concello de Vigo de Piragüismo, que ha alcanzado nuevamente unas cifras de participación espectaculares.